Ibai Llanos y su impresionante transformación física tras llegar a pesar 170 kilos

Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más populares de España, no solo se dedica a crear y montar grandes eventos, como su popular Velada del año, sino que también comparte su día a día con sus más de diez millones y medio de seguidores, aunque de un tiempo a esta parte, el bilbaíno se encuentra centrado en su nuevo reto personal: un cambio físico con el que busca mejorar su salud y calidad de vida.

© ibaillanos

Este proceso comenzó el 26 de junio, cuando publicó el primer video de su transformación en redes sociales. Desde entonces, Ibai ha estado documentando su progreso, explicando el método que sigue y mostrando los avances que ha logrado. Todo esto lo hace de la mano de un especialista y con la ayuda de su entrenador personal, Valentín Colominas, en el gimnasio que instaló en su propia casa. En poco más de cuatro meses, el cambio ha sido más que notable y el streamer está muy orgulloso.

© ibaillanos © ibaillanos

A pesar del apoyo de su entorno y del de una buena parte de sus seguidores, Ibai ha recibido algunos comentarios negativos, que, siendo francos, no ha tomado para nada en serio y que ha herido más algunos de sus fans que a él mismo. Ante estas reacciones, el streamer ha querido aclarar que este proceso no tiene como objetivo mejorar su apariencia física, sino su salud. En respuesta a un mensaje que comentaba cómo muchas personas opinaban que "estaba mejor gordo", Ibai, con su característico buen humor, explicó: "Yo ahora soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, atarme los cordones, ponerme el cinturón del coche y dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos".

© ibaillanos © ibaillanos

Ibai también compartió que, aunque disfruta de su nueva alimentación, los días de déficit calórico pueden ser duros, algo que sus seguidores que han pasado por un cambio similar entienden bien. Aun así, con disciplina y constancia, el streamer sigue adelante en su meta de ganar salud y calidad de vida, y no por estética. "Si me ven más feo o más guapo, me da igual. Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan". En pocas horas, estas palabras sumaron más de 132 mil 'me gusta', mostrando el apoyo que sigue recibiendo durante este "periodo de transformación".