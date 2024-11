La espectacular foto con la que Megan Fox ha anunciado que está embarazada de su cuarto hijo

¡Sorpresa! Megan Fox ha anunciado que va a volver a ser mamá. La acriz y modelo estadounidense, de 38 años, va a tener su primer hijo junto a su prometido, el músico Machine Gun Kelly, de 34, con el que lleva saliendo desde 2020. "Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo 👼🏼❤️", es el mensaje que ha compartido en sus redes haciendo referencia al aborto que sufrió hace justo un año.

¡La familia crece!

La protagonista de Transformers no ha utilizado cualquier frase, sino que ha elegido una que tiene mucho significado tanto para ella como para su chico, cuyo verdadero nombre es Colson Baker. Y es que Fox ha querido usar parte de la letra del tema de Machine, Last November, una canción que hizo en homenaje al bebé que perdieron.

Este será el cuarto hijo de Fox y el segundo de Kelly. La actriz ya es madre de Noah, de 12 años, Bodhi, de 10, y Journey, de 8, que nacieron fruto de su relación con su exmarido, el también actor Brian Austin Green; mientras que Machine tuvo a Casie, de 15 años, con Emma Cannon.

El momento más duro de la pareja

Fue en noviembre de 2023 cuando Megan Fox confesó que había sufrido un aborto espontáneo y describió la experiencia en dos poemas que aparecen en su libro Pretty Boys Are Poisonous. En el libro, Fox habla de una ecografía de una niña de 10 semanas y escribe: "Tal vez si tú no hubieras... tal vez si yo hubiera...".

En otro capítulo reflexiona: "Quiero tomar tu mano, escuchar tu risa", y más adelante, "pero ahora tengo que decir adiós". Rota de dolor, la protagonista de las Tortugas Ninja hace referencia a imaginar que sostiene a su bebé "mientras te arrancan de mis entrañas". "Pagaré cualquier precio. Dime, por favor, ¿cuál es el rescate por su alma?".

En una entrevista con el programa Good Morning America, Megan contó lo difícil que había sido para ella y para Kelly: "Nunca había pasado por algo así en mi vida. Tengo tres hijos, así que fue muy difícil para los dos... Fue un proceso muy salvaje tanto juntos como por separado tratando de descifrar: '¿Qué significa esto?' y '¿Por qué ha sucedido?'".

Su historia de amor

La feliz noticia llega después de una etapa de muchas idas y venidas de Megan Fox y Machine Gun Kelly. A principios de 2023 pasado empezaron los rumores de que la pareja había decidido romper su compromiso pero no fue hasta marzo de este año cuando la propia actriz lo confirmó.

"De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí (...) Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi 'alma gemela' y que siempre voy a estar atada a él", confesó en el podcast Call Her Daddy.

Una pedida de mano poco convencional

Tras conocerse en el rodaje de Midnight in the Switchgrass en marzo de 2020, la actriz y el músico hicieron oficial su relación en mayo, cuando Megan protagonizó el video musical Bloody Valentine, el tema que marcó el inicio de su historia de amor. Dos años más tarde, en enero de 2022, anunciaron su compromiso por todo lo alto mostrando un vídeo en el que Kelly se arrodillaba para pedirle matrimonio.

"De alguna manera, un año y medio después, tras haber pasado juntos por el infierno y de habernos reído más de lo que jamás pude imaginar, me pidió que me casara con él", confesó Megan, añadiendo: ""Y, como en todas las vidas anteriores a esta y en todas las que la vendrán, dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro. 1.11.22 ✨".