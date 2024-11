Así es la hermana de Rosalía: la historia de la Pili junto a la cantante de 'Despechá'

En los perfiles sociales se hace llamar Daikyri; pero detrás de ese nombre está Pilar Vila, la hermana de Rosalía. En realidad, mucho más que eso. Pili es parte del éxito de su hermana. Así es su relación profesional y personal.

Dos años (casi exactos) de diferencia

© @j.m.v.s.s La pequeña diferencia de edad entre Rosalía y su hermana mayor hizo posible que compartieran juntas toda su infancia

Entre la llegada al mundo de Rosalía y la de su hermana mayor median dos años casi exactos: Pilar nació el 28 de septiembre de 1990 y Rosalía, el 25 del mismo mes de 1992. Con tanta cercanía de edad no debe extrañar a nadie que su relación y cariño están hechos a prueba de bombas.

Y es que Pili es mucho más que su hermana: es su compañera de trabajo y amiga. Aunque la distancia física ha sido insalvable en momentos como la pandemia, es habitual que estén juntas. Porque, además de caminar a su lado, de contribuir a convertirla en el icono mundial que es, también ha estado en los momentos duros, como cuando rompió su relación con Rauw Alejandro.

Artista visual y creadora del ‘estilo Rosalía’

© @Daikyri Pili conoce a la perfección a su hermana Rosalía y eso hace que su labor sea aún más importante

Amante de la fotografía y de todo lo creativo, Pilar Vila, graduada en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, es, entre otras cosas, la creadora de los originales estilismos de su hermana, con la que comparte un tatuaje idéntico en la pierna: un broche de una liga que representa la crítica a la cosificación de la mujer. Se considera a sí misma como una persona muy visual.

También para ella Motomami marcó un antes y un después en sus vidas por distintos motivos. Este disco da nombre a la empresa en la que tanto esta como la madre de ambas forman parte del equipo profesional que rodea a la artista (la hermana, como asistente de vestuario y estilista; la madre, como road manager). Incluso, tal como rezan los créditos del disco, Pilar, la Pili, ha colaborado en las letras de dos de los temas, Hentai y CUUUUuuuuuute. Para ella, crear ese mundo estilístico es más un juego que un trabajo. Tal como ha comentado en alguna ocasión, el haberse criado y jugado juntas hace que tengan unas referencias prácticamente idénticas. De aquellos juegos, revistas de moda hojeadas, pelis vistas… nacen y se desarrollan todos los looks de Rosalía.

© @pilartobella Sus referentes de infancia son los mismos, motivo por el que para Pilar es muy sencillo marcar las pautas estéticas de su hermana

Pili procura siempre que todos los estilismos que imagina para su hermana estén muy adaptados a ella, y confiesa que es sencillo por su enorme grado de compenetración. Y es que, aunque Rosalía cuenta con un equipo de estilistas, la visión de su hermana es definitiva a la hora de determinar qué línea creativa seguir en cada sesión de fotos, en cada alfombra roja. Porque conoce a la perfección los gustos de aquella.

Una anécdota infantil convertida en metáfora

En el pódcast La pija y la quinqui, Rosalía contó que tanto ella como Pilar se apuntaron de pequeñas a un equipo de fútbol sala. Era el primer equipo de estas características en Sant Cugat del Vallès. Mientras Pilar escogía la posición de defensa, su exitosa hermana eligió la de delantera, “algo que”, confesaba la cantante en el citado pódcast, “consideramos una metáfora de nuestra vida”. A Rosalía le gustaba estar al frente, marcar, mientras que Pilar prefería el trabajo en la sombra.

© @rosalia.vt Rosalía nació en 1992; su hermana, en 1990

El estilo de la hermana de Rosalía

El día a día de Pilar Vila es bastante distinto al de su hermana. A pesar de que está a su lado, física o emocionalmente, su vida transcurre normalmente en Sant Esteve Sesrovires, la localidad barcelonesa en la que reside. Allí acude regularmente a su gimnasio y cuida de su hijo Genís, pero “salta el charco” cuando su hermana la necesita en distintos eventos. Pilar, que eventualmente fue limpiadora en un hotel, ahora se deja guiar por su instinto, por los referentes que comparte con su hermana, para dejar volar su imaginación.

© @rosalia.vt Su hermana (izq) y su madre forman parte de Motomami, SL, la empresa que creó Rosalía en 2019

Pasión por Genís

La hermana de Rosalía tiene un hijo nacido en 2012, Genís. Se quedó embarazada muy joven y tomó la decisión de ser madre soltera. De hecho, tiempo atrás contó en una entrevista que su nombre en redes sociales, Daikyri, es de algún modo la imagen de la adolescente que no pudo ser, porque cuidaba de un bebé en vez de salir con sus amigas. Hoy, su vida ha cambiado en todos los planos, desde el afectivo hasta el profesional. Y, de alguna manera, su propia relación sentimental ha influido en el trabajo de su hermana.

© @Daikyri La hermana mayor de Rosalía fue madre muy joven

Rosalía adora a Genís, el hijo de su hermana. Tanto, que le dedicó un tema en Motomami titulado G3 N15 en el que le pide perdón por no estar a su lado, ya que la pandemia (cuando concibió este disco) la pilló en Miami, alejada de los suyos. “¿Me perdonarás lo que me he perdío?/Son dos años ya/Tú ya tienes diez/Los once están en camino”, comienza esta letra. Otra muestra más de que la relación entre las dos hermanas Vila es inquebrantable.