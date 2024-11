Juanma Castaño habla como nunca de su divorcio y su relación con su exmujer y sus hijos

A pesar de su empeño por definirse como "un tipo normal", Juanma Castaño es uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo de nuestro país. Tras poner fin a su etapa al frente de Deportes Cuatro, el presentador trabaja y dirige en el programa de El Partidazo de Cope y en Movistar + en La casa del fútbol. Tras separarse de su mujer, en la actualidad mantiene una relación con la periodista española Helena Condis. A pesar de ser muy reservado con su vida privada, ha hablado por primera vez sobre cómo es su relación actual con la madre de sus hijos y cómo se organizan con su custodia.

© juanmacastano_oficial

Durante una entrevista que ha concedido a Siro López en su canal social, Twitch, Juanma Castaño, muy celoso de su intimidad, se ha sentido tan cómodo que ha hablado de sus hijos. Durante esta conversación entre amigos, por un momento, el director de El Partidazo de Cope ha dejado de lado su faceta como periodista para sacar a relucir su lado más personal contando que tiene dos hijos, Dani y Pablo, de 17 y 14 años respectivamente y detallando cómo va a celebrar el cumpleaños de ellos: Es su cumpleaños y estamos organizándolo un poco. Como juega al fútbol y quiere cenar con sus amigos, a ver cuando me da vez...".

© juanmacastano_oficial

Ha sido justo en este momento, cuando el tertuliano futbolístico, Siro López, le ha preguntado sobre su separación y cuál es la actual relación con Noelia Diego, la madre de sus vástagos: "Tenemos una relación fantástica, se mueven indiscriminadamente sin necesidad de establecer nada cerrado. En eso hemos tenido suerte", ha confesado el periodista. A pesar de que él y su exmujer decidieron tomar caminos por separado y comenzar una nueva vida cada uno por su lado, ha desvelado la importantísima decisión que tomaron cuando se divorciaron, ya que según ha explicado el propio Juanma, "por desgracia" es menos habitual que haya amor y entendimiento entre una pareja separada: "Pero creo que es lo más importante de todo porque lo suyo es proteger a los críos. Ellos tienen que tener sensación de que la cosa a ido ha mejor no a peor".

© Gtres

Pero eso no es todo, porque también tomaron una decisión muy importante para que sus niños notaran su ruptura lo menos posible: "Nosotros vivimos muy cerca. Mi casa de la suya está a 1,5 km en línea recta. Mis hijos pueden venir en bici de una casa a otra. Mis hijos se mueven indiscriminadamente sin necesidad de establecer algo cerrado, estás con tu madre o con tu padre. Si hay separación es porque las cosas no funcionan y la separación, tiene que ser una solución, no un nuevo trauma. No podemos afrontarlo como algo malo, debe ser algo que arregla lo que no funcionaba en casa", terminaba explicando.

Su relación con Helena Condis

En la actualidad, el ganador de MasterChef Celebrity, mantiene una relación con la periodista Helena Condis, cuyo romance salió a la luz en el verano de 2021, cuando Castaño dejó ver sin querer la imagen de Condis como fondo de pantalla de su móvil durante un directo junto a Ibai Llanos. Tras esta 'pillada', decidieron no esconderse más y aparecieron de la mano en una noche de música y premios en Madrid. El locutor aseguró que su chica se había tomado el desliz con mucho humor. "Me conoce. Sabe que estoy capacitado para meter la pata hasta el fondo en muchas situaciones", declaró entre risas. Además, comparten amor y trabajo en la misma cadena radiofónica. Castaño dirige El partidazo de COPE y Condis es conocida por ser la voz femenina en las retransmisiones de los partidos del equipo culé en el programa Tiempo de juego.