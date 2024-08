Juanma Castaño y Helena Condis, dos periodistas enamorados en Cádiz

Juanma Castaño y Helena Condis han elegido las espectaculares playas de Cádiz como destino de vacaciones. Juntos desde hace más de tres años, los periodistas deportivos disfrutaron del día como cualquier pareja de enamorados. Besos, abrazos, miradas de complicidad... También hubo tiempo para momentos de relax individual. Se bañaron por separado y en la arena pudimos ver a Condis leyendo un libro mientras Castaño consultaba su teléfono móvil y hacía fotos.

La relación de los periodistas salió a la luz en verano de 2021, cuando Castaño dejó ver si querer la imagen de Condis como fondo de pantalla de su móvil durante un directo junto a Ibai Llanos.

Tras esta 'pillada', decidieron no esconderse más y aparecieron de la mano en una noche de música y premios en Madrid. Además, el locutor aseguró que su chica se había tomado el desliz con mucho humor. "Me conoce. Sabe que estoy capacitado para meter la pata hasta el fondo en muchas situaciones", declaró entre risas.

Aunque no se esconden, prefieren mantener su historia de amor alejada de los focos. "Creo que hay barreras en el periodismo que es la vida íntima de las personas. Yo soy un periodista deportivo y, cuando salgo de aquí a hacer la compra, no me gustaría tener un fotógrafo a la puerta de casa", declaró el periodista en una entrevista concedida a El Mundo tras convertirse en uno de los ganadores de MasterChef Celebrity. Al igual que Castaño, Condis ha manifestado no sentirse cómoda hablando públicamente de su ámbito más personal.

El periodista, de 47 años, y su novia, de 36, comparten amor y trabajo en la misma cadena radiofónica. Castaño dirige El partidazo de COPE y Condis es conocida por ser la voz femenina en las retransmisiones de los partidos del equipo culé en el programa Tiempo de juego.

Castaño, natural de Gijón, vive una etapa muy dulce en el terreno sentimental tras su separación de Noelia Diego, madre de sus dos hijos, Dani y Pablo, dos adolescentes de los que se siente muy orgulloso. Durante su paso por MasterChef Celebrity aseguró que si ganaba el concurso, como así fue finalmente, se casaría con Condis, sin embargo, nunca ha confirmado que lo hiciera.

Vinculada al fútbol desde muy pequeña y gracias a que su hermano jugaba en el Barça y en el Espanyol, Condis comparte con sus casi de 140.000 seguidores, además de fotografías en el terreno de juego, sus viajes, su pasión por los animales, la buena gastronomía y la moda. La periodista evita publicar imágenes románticas, algo que sí hace su novio de vez en cuando para mostrar lo feliz que es al lado de Condis, a quien define como "la compañía que me lo da todo".