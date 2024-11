Así están ahora las parejas formadas en 'First Dates' y que vuelven para celebrar los 2.000 programas

First Dates cumple este lunes 11 de noviembre 2.000 programas desde su estreno en 2016. Durante este tiempo, Carlos Sobera y su equipo han colaborado para hacer mágicas las más de 10.000 citas que ha albergado el formato. Con motivo de esta celebración, el programa de hoy contará con cuatro cenas muy especiales protagonizadas por parejas que comenzaron su historia de amor en First Dates.

© GTRES

Sonia y Eduardo se conocieron hace cuatro meses en First Dates, y desde el primer momento la química fue imparable. Su cita estuvo marcada por el buen humor y la música y, al final de esta protagonizaron un momento muy especial con la voz de Sonia y el ritmo con la guitarra de Eduardo. Ambos son de Sevilla, y fueron al programa en busca de su media naranja. Su relación ha ido viento en popa y este lunes volverán a la mesa donde tuvieron su primer encuentro. La pareja ha explicado un varias ocasiones que se han visto todos los días desde que se conocieron y que, a pesar de haber chocado en un par de veces, siempre han querido entenderse y luchar por su amor.

Roberto y Javier comenzaron su historia hace tres años en una de las mesas del famoso formato. Ambos se conocían desde hacía 10 años ya que trabajaban en la misma empresa: llegaron a la cita sin expectativas de encontrar el amor y sin saber que cenarían juntos. Fue allí cuando se confesaron mutuamente que desde siempre habían sentido atracción por el otro, aunque nunca llegaran a actuar. Conocerse desde otro punto de vista cambió por completo las perspectivas que tenían del otro y, desde entonces, su romance se ha mantenido intacto. Roberto, en el momento de la primera cita, no estaba atravesando su mejor momento ya que su pareja había fallecido recientemente. Sin embargo, encontró en Javier un apoyo fundamental para seguir adelante.

Otra de las parejas que veremos en el restaurante esta noche será la de Carla y Sergio. Su primera cita fue en 2022, y aunque asistieron sin esperanzas, lo suyo fue amor a primera vista. Tanto el equipo como el resto de comensales pudo notar la conexión entre ambos. Durante la cena, la cual estuvo marcada por risas, ambos pudieron expresar sus sentimientos y aspiraciones con claridad, donde coincidieron en bastantes aspectos. Desde ese mismo instante se han mantenido inseparables, y actualmente están casados.

© @telecincoes

Trini y Ángel también tienen mesa reservada para el especial de este lunes. La pareja se conoció a principios de este año, y su cita estuvo marcada por una conexión innegable entre ambos. La cuidadora y el pintor enseguida notaron que tenían muchísimas cosas en común, como por ejemplo el canto. Trini recibió a Ángel con un tema de Isabel Pantoja, y para devolverla el favor, le dedico una canción de Raphael en medio de la cena. La cuidadora quedó completamente fascinada. "Me ha emocionado muchísimo... Eso es señal de que estoy viva, de que tengo todavía sentimientos en mi cuerpo. Hace años que eso no lo sentía", confesó después de esa cena. Nueve meses más tarde de ese primer encuentro, su relación va viento en popa incluso con distancia de por medio.

Otra de las sorpresas que tiene la edición especial de este lunes es el encuentro entre Ana y Joaquín. La escaparatista se quedó completamente prendada al ver al dependiente teniendo una cita en el programa en marzo de este año. Ana contactó en seguida con el equipo de Carlos Sobera para ver si podría conocerlo, y hoy seremos testigos de el posible comienzo de una bonita historia de amor.

Carlos Sobera, enamorado del proyecto

Con motivo de los 2.000 programas, Carlos Sobera ha admitido que First Dates ha sido el formato que más satisfacciones le ha otorgado. Ha matizado que no es únicamente debido al éxito o a la audiencia, sino porque "no hay nada más reconfortante que echar una mano a personas algo tan esencial como es el amor, la compañía o acabar con la soledad y ves cómo depositan su confianza en tu equipo o en ti para que les consigas ese sueño".

© GTRES

Todo un éxito

Según ha confirmado el programa, de las 10.000 cenas que ha acogido First Dates, un 60% de estas ha tenido una segunda cita. Además, afirma que un 85% de los participantes ha admitido que repetirían la experiencia. El famoso programa presume de haber sido testigo de 10 parejas que han llegado al altar.