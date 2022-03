Jesús Vázquez presentará 'First Dates Lunch', la versión de sobremesa del programa

Historias amor, nuevas relaciones, decepciones y mucha diversión es a lo que los espectadores están acostumbrados en First Dates, el dating show de mayor éxito de la televisión que desde abril de 2016 se ha encargado de presentar cientos de citas a ciegas. Tras sus buenos datos en Cuatro y una edición veraniega que surca los mares en un crucero, Mediaset ha decidido ampliar el formato en una nueva versión que se emitirá en la sobremesa de la cadena. First Dates Lunch estará presentado por Jesús Vázquez y su establecimiento tendrá una reconversión a un local con un ambiente más informal y desenfadado, con una propuesta gastronómica adaptada al nuevo horario. "El amor no tiene fronteras y lo vamos a seguir demostrando en nuestro restaurante. Bienvenidos al nuevo First Dates Lunch. Muuuy pronto en Cuatro", ha escrito el presentador en sus perfiles sociales junto a una fotografía en la que sale con el corazón característico del programa para anunciar que se pone al frente de esta nueva edición.

VER GALERÍA

Jesús Vázquez opina sobre la complicada situación que atraviesa su compañera Isabel Pantoja

Así, Jesús será el encargado de recibir a esos nuevos comensales que buscan el amor y demostrar a los millones de espectadores que la chispa puede surgir en el lugar más insospechado, en cualquier momento del día y en distintos ambientes, más allá de las románticas veladas nocturnas a los que la cadena nos tiene acostumbrados. Con nuevos camareros, el programa se centrará también en tener citas en barra y las mesas altas cobrarán más protagonismo para que los solteros tengan más oportunidades de conocerse.

Lo que todavía se desconoce sobre la nueva edición de este exitoso formato es cuando se estrenará, pero todo apunta a que ocupará el espacio que ahora tiene el programa que conduce Paz Padilla, A simple vista, formato que podría desaparecería de la parrilla tras su débil acogida en audiencias, ya que sus datos son inferiores al 3% de share desde su estreno a principios de noviembre. Eso sí, los espectadores pueden estar tranquilos porque la creación de esta nueva versión del formato no supone que la versión original con Carlos Sobera deje de emitirse.

Así es Yulia Demoss, la camarera de 'First Dates' que ahora actúa en 'Ana Tramel'

Tras haberse puesto al frente en la última etapa de Mujeres, Hombres y Viceversa, Jesús Vázquez ha presentado Top star y la primera edición de Idol Kids, que actualmente prepara su segunda entrega con un jurado renovado en el que están Omar Montes, Ana Mena y Camela. Pero no solo eso, el comunicador cuenta con su propio canal en Mtmad, The Vázquez Experience, un formato de entrevistas enfocadas como charlas o conversaciones en las que se pone en la piel de la persona con la que habla, y viceversa, y donde comparten experiencias, emociones y vivencias.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.