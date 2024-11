Johnny Depp muestra su solidaridad con los afectados por la DANA y destaca ‘la resiliencia y fuerza del pueblo español’

Son muchos los rostros conocidos que se están volcando con los afectados de la DANA que ha arrasado Valencia dejando más de 200 muertos, decenas de desaparecidos y cuantiosos daños materiales. El último en querer mostrar públicamente su apoyo ha sido el actor estadounidense Johny Depp, que se encuentra en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. "Es un honor y un privilegio estar aquí después de la devastación y la situación catastrófica que se está viviendo en España". Además, ha destacado “la resiliencia y la fuerza del pueblo español ante sucesos como este”.

Así mismo, el intérprete de Charlie y la fábrica de chocolate ha querido mandar un abrazo a todos los valencianos y se ha ofrecido a ayudar “de cualquier manera”, recalcando que su corazón “está con las personas afectadas” en lo que ha definido como “una horrible situación”. Unas palabras cargadas de empatía por las que ha recibido un caluroso aplauso de los allí presentes.

Está no es la primera vez que el ganador del Globo de Oro muestra su faceta más solidaria en España. Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, coincidiendo con su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, el artista volvió a convertirse en el pirata Jack Sparrow para visitar el Hospital Universitario Donostia y sacar una sonrisa a los pequeños que se encontraban ingresados.

El resurgir de Johnny Depp

Tras su polémico y mediático divorcio de Amber Heard, Johnny Depp ha regresado como el ave fénix a la gran pantalla. La estrella de Eduardo Manostijeras ha vuelto a asumir el papel de director con la cinta Modi, Three Days on the Wing of Madness. Una película que narra las peripecias del artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi, por el bélico París de 1916 durante 72 horas. Una historia llena de vertiginosas aventuras que cuenta en su elenco con estrellas de la talla de Al Pacino, Bruno Gourey, Stephen Graham, Riccardo Scamarcio y Antonia Desplat.

Una de las paradas en el proceso de promoción del filme ha sido el Festival de Cine Europeo de Sevilla. En la capital hispalense Depp ha alabado la industria cinematográfica europea, destacando el trabajo del español Pedro Almodóvar. “Hollywood se ha mantenido rígido en su método de formulación, chico guapo, chica guapa, la parte del medio un poco más movidita, rompemos y al final volvemos juntos. Sin embargo, en Europa existe un apetito continuo de hacer cosas nuevas que es absolutamente maravilloso”.

Esta no es la única conexión del protagonista de Chocolat con España, ya que, por cuarta vez, volverá a coincidir en el set de rodaje con Penélope Cruz. Su nuevo proyecto es la película Day Drinkers, dirigida por Marc Webb, un thriller de acción sobre un camarero de embarcación que junto a un misterioso cliente acaba envuelto en una trama criminal.