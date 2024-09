La impresionante sorpresa de Johnny Depp a los niños del Hospital Donostia vestido de Jack Sparrow

Johnny Depp ha vuelto a visitar San Sebastián y, una vez más, el actor ha revolucionado la ciudad durante sus días en la capital guipizcoana. En esta ocasión, ha acudido al festival para presentar Modi. Three Days on the Wings of Madness, su segunda película como director, pero esto no es lo único que ha hecho. San Sebastián ha sido el escenario en el que el actor ha vuelto a convertirse en Jack Sparrow, y por una muy buena causa. El pirata más famoso del Caribe ha dado una gran sorpresa a los niños ingresados en el Hospital Universitario Donostia y, como se puede ver en este vídeo, les ha dejado sin palabras.