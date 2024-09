Penélope Cruz y Johnny Depp se reencuentran en España: recordamos su amistad de hace más de 20 años

Penélope Cruz y Johnny Depp mantienen una bonita amistad desde hace más de 20 años. La pareja de actores coincidía en el rodaje de la película Blow, en el año 2000, y tres años después volvían a trabajar juntos en la cinta Piratas del Caribe. Desde entonces, han sido y siguen siendo buenos amigos, tanto es así que en el año 2010 el intérprete de Eduardo Manostijeras les prestaba su isla privada en Bahamas a la actriz madrileña y a Javier Bardem, para que pudieran celebrar su boda en la más estricta intimidad. Penélope y Johnny se han vuelto a ver en estos días cuando han asistido al Festival de Cine de San Sebastián; en el caso del cineasta para presentar 'Modi: Three Days on the Wing of Madness', su nuevo film como director, y en el caso de ella para apoyar a su esposo, Javier Bardem, cuando ha recibido el pasado viernes el Premio Donostia a su trayectoria artística y a la excelencia profesional. Para inmortalizar su reencuentro, la estrella del Hollywood española se ha fotografiado junto a Depp y ha compartido la imagen en la que aparecen como dos grandes amigos. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!