Descubre a Carla Tous, la 'hija' de Antonio Banderas en 'Paddington 3' que viene de una familia muy cinéfila

Si todavía no has oído hablar de ella, quédate con su nombre. Tiene 23 años, nació en Barcelona y ha deslumbrado con su sola presencia este domingo por la noche en Londres. No en cualquier lugar, sino en el Leicester Square Theatre situado en pleno corazón de la City. Allí, era una de las protagonistas de la première mundial de Paddington en Perú, tercera entrega de las aventuras del oso más célebre de la cultura pop anglosajona.

La joven actriz española lucía bellísima para la ocasión con un vestido largo de tirantes de color blanco diseñado por la firma francesa Jacquemus, que acompañaba con elegantes joyas de Tiffany & Co. Elegir un look tan espectacular y sofisticado no era para menos, puesto que se trataba de su puesta de largo a nivel internacional y en la que codeaba con grandes estrellas del séptimo arte.

Para ello, ha tenido al mejor padrino posible y no es otro que Antonio Banderas, quien tampoco se perdía un evento rodeado de gran expectación en la capital británica. De hecho, en la película que nos ocupa, Carla es hija del personaje que interpreta el actor y productor malagueño. Fue sin duda una noche para el recuerdo que ambos compartían con otros grandes nombres de la escena británica, como son la oscarizada Olivia Coldman, Hugh Bonneville (Downton Abbey), Emily Mortimer (Shutter Island), Ben Whishaw (Skyfall) o Jim Broadbent (Harry Potter).

© Getty Images Olivia Colman y Antonio Banderas en el preestreno celebrado en Londres

Con esa sonrisa algo aniñada que le caracteriza, Carla acaparó buena parte de los flashes y no podía disimular su felicidad tras haber hecho un trabajo tan importante como este. Hay actrices que pelean toda una vida por abrirse camino más allá de su país, y ella lo ha conseguido apenas siendo una veinteañera. Eso sí, para verla dando vida a la intrépida Gina Cabot en las salas españolas, habrá que esperar todavía un par de meses puesto que su largometraje no llegará aquí hasta el 3 de enero.

Además, su incorporación al reparto cuando se rodó el largometraje hace más de un año ya nos llamó la atención, al ser para sustituir en ese papel a Rachel Zegler. La estadounidense, que saltó a la fama con el remake del clásico West Side Story que hizo Steven Spielberg en 2021, se cayó del casting de Paddington 3 por la huelga de actores de Hollywood de aquellos meses.

En cualquier caso, que a Carla Tous le haya llegado esta oportunidad no es casual, puesto que tiene a sus espaldas un currículum de producciones notables pese a su juventud. En películas, participó en la terrorífica El hombre del saco y después en la saga de comedias románticas A través del mar y A través de tu mirada, adaptación de las exitosas novelas juveniles de la escritora venezolana Ariana Godoy para Netlix.

Otras de sus apariciones han sido en la serie de culto de Álex de la Iglesia, 30 Monedas, para HBO Max; en el drama Venus, de Víctor Conde, en la inquietante Alma, de Sergio G. Sánchez, en la cinta familiar Días de Navidad, en la ficción de época Serrallonga (TV3), o cuando tan solo era una niña en la aclamada Cobardes de José Corbacho y Juan Cruz. También hizo el corto Cherry Bomb, de Margarita Milne, y en teatro formó parte del musical A, de Nacho Cano. De hecho, en un principio pensó que encaminaría su carrera al mundo de la danza y el canto, preparándose a conciencia para ello en todo tipo de cursos y estudios.

La talentosa actriz, cuyo primer apellido no tiene nada que ver ni la emparenta con la célebre marca de joyería, viene de una familia muy cinéfila ya que su padre es Juan Carlos Tous, fundador de la plataforma Filmin en 2007 junto a Jaume Ripoll y José Antonio de Luna.

Carla, tal y como confesó en una entrevista para Fotogramas el pasado enero, se considera un poco cabezota, gran amante de la sopa en gustos culinarios y su pasión confesable es que ve Crepúsculo al menos una vez al año. Bilingüe en inglés (además del catalán), se está formando también en Dirección Internacional de Empresas mientras prosigue con su trayectoria en el mundo del espectáculo.