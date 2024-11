Descubrimos cómo se encuentra Mafalda de Bulgaria tras su separación de Marc Abouleisman: 'Está bien, ha pasado página'

La hija mayor de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, Mafalda de Bulgaria, ha decidido separarse de su marido, Marc Abousleiman, según adelantó el pasado fin de semana LOC y ha podido confirmar ¡HOLA! La pareja llevaba dos años y medio de matrimonio. Mafalda reside en un céntrico piso en Madrid, en las cercanías de la Gran Vía, aunque su ya exmarido nunca llegó a residir en nuestro país.

Hace un año, ¡HOLA! ya supo que el matrimonio no atravesaba su mejor momento, pero no ha sido hasta ahora cuando la pareja ha decidido separar sus caminos. Según nos cuenta su círculo más cercano, la separación se está produciendo en buenos términos -el hecho de que no hayan tenido hijos está facilitando el proceso-.

© LAGENCIA El ya exmatrimonio formado por Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman © GETTY IMAGES Rosario Nadal junto a su hija mayor © Gtres Mafalda con su ex y su padre, Kyril de Bulgaria

A pesar de que han puesto punto final a su historia de manera amistosa, como es lógico, al principio, fue difícil para la artista, pero nos deslizan que ya está bien y ha pasado página.

El noviazgo entre el financiero británico de origen libanés Marc Abousleiman y Mafalda de Bulgaria comenzó en 2014. Se habían conocido siendo adolescentes en el Liceo Francés Charles de Gaulle, situado en Kensington (Londres). Posteriormente, el destino los volvió a unir en Boston, donde ella cursó sus estudios de Música en Berklee y él estudiaba Economía e Informática en Harvard.

Su amor culminó con una boda el 22 de mayo de 2022, en la finca 'Son Pons Carraix', propiedad la madre de la novia, situada al este de Palma. La joven se encuentra centrada en su faceta de cantante y compositora bajo el nombre artístico de Ona Mafalda. Mientras que su ya exmarido, hijo del ex ministro de Trabajo del Líbano, es vicepresidente de Further Global, una empresa dedicada a la actividad financiera, con sede en Nueva York.

© Gtres Ona Mafalda en su faceta como cantante