Mafalda de Bulgaria será la telonera de Coldplay en Barcelona

La banda Coldplay, liderada por Chris Martin, pisaba el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el pasado 24 de mayo para comenzar su serie de cuatro conciertos en nuestro país en el marco de su gira Music of the Spheres. Cuatro espectáculos que saben a poco entre los incondicionales de la banda, que han podido corear ya en los dos primeros shows grandes éxitos como Viva la vida y Paradise, además de escuchar el sentido homenaje que hicieron a la fallecida Tina Turner. En escena no solo estará sin embargo el conjunto pues, como ocurre en todos los grandes conciertos, habrá otros artistas que también mostrarán sus canciones antes del plato fuerte. Uno de los aperitivos de lujo de este show internacional lo "cocinará" Mafalda, hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, que cada vez se hace un hueco mayor en la música.

La estrecha relación de Mafalda de Bulgaria con la Familia Real española

Los próximos 27 y 28 de mayo (sábado y domingo) la cantante se subirá al escenario del estadio como artista invitada antes de que lo haga Martin. En la página de la promotora del concierto aparece como Ona Mafalda, el nombre artístico que utiliza. La nieta de Simeón de Bulgaria cantará los temas de su nuevo disco titulado precisamente como Ona ante los más de 55.000 espectadores que caben en el estadio. No será la única sin embargo que acuda a la cita pues también el conjunto británico CHVRCHΞS (el nombre se pronuncia como churches, iglesias, en inglés), que toda música indie, está invitado. Ambos amenizarán la espera hasta que llegue Chris Martin con su explosión de energía.

Quién sabe si entre el público estará su madre, Rosario Nadal, que podría acudir junto a Gwyneth Paltrow, exmujer de Martin y una de sus buenas amigas, para corear sus temas. Esta cita catalana llega después del recital que Ona Mafalda ofreció en París ante 15.000 personas en el escenario montado en el Hotel de Ville (así se conoce al ayuntamiento) de la ciudad francesa. Ella fue una de las intérpretes escogidas para actuar en los actos del día de Europa. El éxito de su carrera musical se une al excelente momento que atraviesa en su vida personal.

La hija de Kyril de Bulgaria celebra su primer aniversario de boda con Marc Abousleiman, un financiero de origen libanés, con quien contrajo matrimonio tras ocho años de relación en una ceremonia civil íntima el año pasado en Boston, donde el joven estaba cursando un máster en Harvard. Unas semanas más tarde, el 28 de mayo, celebaron un blessing, un oficio religioso aunque no fue técnicamente una boda por la iglesia, en la finca Son pons de cardaix en Mallorca propiedad de la madre de la novia, Rosario Nadal.