Mario Casas cuenta en 'La Revuelta' el retoque estético que se haría y su surrealista encuentro con David Broncano

Mario Casas ha vuelto a brillar y a ganarse el corazón de sus seguidores. Ha conquistado la noche del jueves en La Revuelta, el programa de David Broncano, al que ha asistido para promocionar su nueva película, Escape, que se estrenó el pasado 31 de octubre. Un filme en el que se ha puesto bajo las órdenes de Rodrigo Cortés, y que cuenta con Martin Scorsese como productor.

El protagonista de Tres metros sobre el cielo, no ha dejado de reírse durante toda la entrevista. Han hablado de diferentes temas y han bromeado sobre cómo serían tanto el actor como el presentador si fueran calvos e, incluso, han proyectado una fotografía de cada uno sin pelo. "Si me quedo calvo tengo claro que me pondré pelo y eso que odio las operaciones", ha confesado. También han comentado, con ironía, que Casas llega a La Revuelta una semana después de estar en El Hormiguero, pero Broncano le ha dicho que "no nos importa que vayáis antes allí". Un momento en el que el público ha comenzado a abuchearle: "Estoy pillando eh, entre el calvo y el abucheo...", ha dicho Mario.

Junto a él, en el plató, ha estado su hermano Christian, el hermano de la familia Casas más desconocido, ya que es el más vergonzoso de todos. Mario, sabiendo que su hermano se pone nervioso cuando los focos le miran a él, ha pedido que la cámara le hiciera un primer plano: "No quiere salir, por lo que enfocarle. Él es mi hermano mediano, entre Óscar y yo. También es el de los números, el económico y el listo de la familia. Es mi representante junto a mi hermana Sheila, quien también es aboga".

Mario Casas, quien ha explicado que últimamente en todas sus películas solo se le llama por iniciales, H en Tres metros sobre el cielo, N en Escape y Z en un nuevo filme en el que está implicado, ha confesado en qué momento de la vida se encuentra: "Estoy tranquilo y feliz. Uno de mis momentos favoritos es ver el amanecer. Levantarte por la mañana, tomarte tu café, pasear con mis perritas, el olor a tierra mojada después de llover, hablarle a las plantas...". También ha desvelado que desde hace un año y medio "ya no bebo nada de alcohol y además, a partir de enero, voy a dejar de fumar. Nos hacemos mayores y hay que cuidarse. Yo me creo que tengo 24 años, pero no es así. El tiempo pasa".

El director de Mi soledad tiene alas está disfrutando de un momento muy bueno, tanto a nivel personal como profesional. Además, se ha alejado del bullicio y del agobio de la ciudad y está disfrutando de una época maravillosa, aislado en su casa del campo que se encuentra a 20 minutos de Madrid. Entre las preguntas clásicas que realiza Broncano, Mario, yéndose por las ramas y sin dar una cifra exacta de su patrimonio, ha revelado que tiene "un piso, una casa en la capital, un terreno y mi casa del campo".

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista ha sido cuando han recordado el anecdótico momento en el que se encontraron en Madrid. "Estaba un día por la calle y a gritos, a la voz de Broncano, escucho que me insultan y me agarran por la espalda y cuando me doy la vuelta pensando, ya que tenía que luchar, me di cuenta de que era Mario". Una información que el actor ha apuntillado: "No fue en ese tono, fue en tono bueno como si te digo Broncano, te quiero".

Antes de marcharse, se ha producido un instante maravilloso. Ha entrado al plató de La Revuelta, Carin León, una de las mayores estrellas de la música latinoamericana, con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y con sold out en toda su gira estadounidense europea, incluyendo Madrid. Ambos han coincidido y después de las presentaciones correspondientes, el cantante le ha contado a Mario que hizo un cover de la canción Aunque tú no lo sepas, el mítico tema de El canto del loco que canta Clara Lago en la película de Tengo ganas de ti y que protagoniza Casas.