Mario Casas desvela en 'El Hormiguero' quién es su verdadero amor y cómo es su nueva vida alejado de la ciudad

Con su característica sonrisa y su encanto, así ha llegado Mario Casas al plató de El Hormiguero. A pesar de que el actor apenas necesita presentación, Pablo Motos ha anunciado su entrada en escena antes de comenzar la entrevista. El protagonista de Tres metros sobre el cielo ha acudido al programa para presentar su nueva película, Escape, la cual llega a nuestros cines el próximo 31 de octubre. Un filme en el que se ha puesto bajo las órdenes de Rodrigo Cortés, y que cuenta con Martin Scorsese como productor.

Mario Casas ha mantenido una agradable conversación con Pablo Motos en la que han compartido anécdotas sobre sus últimos proyectos y sus planes de futuro en la interpretación y dirección. También ha hablado sobre su familia, más concretamente sobre su hermano, Óscar Casas. Una entrevista en la que el público se ha quedado enganchando a sus historias. De hecho, el presentador del formato de Antena 3, se ha dado cuenta de que el intérprete se encuentra muy contento y así se lo ha hecho saber mientras le preguntaba a qué se debe. Sin poder ocultar su felicidad, el actor ha explicado que ahora vive fuera del centro de Madrid: "Soy muy feliz, cada vez más. Vivo a 20 minutos de Madrid, en el campo, porque me gusta estar fuera y con mis perras y salir a pasear con ellas".

El director de Mi soledad tiene alas, también ha explicado que su mayor amor ahora mismo en la vida es una de sus perritas: "Dakota, la adopté de una perrera hace unos meses y es amor, es un amor incondicional. Al principio dormía abajo no se acercaba a mí por miedo. Me dijeron que le pusiera una cuerda de 15 metros y me fuera acercando poco a poco. A día de hoy es lo mejor que tengo. Dakota te quiero, te amo. Estoy enamorado de ella".

Uno de los momentos más divertido de la entrevista ha sido cuando el intérprete, ha hecho referencia a su hermano, explicando que cree que está más adelantado que él a su edad: "Es más simpático, más guapo. Está demostrando que a su edad es un increíble actor". Más allá del mundo profesional, el actor y Óscar son inseparables junto con el resto de su familia. Son mutuamente sus pilares fundamentales y sus mayores apoyos. Eso sí, cuando se trata de hablar de quién es mejor sobre el ring del boxeo, Mario, lo tiene claro: "Hacemos boxeo pero conmigo no se sube a un real. A mí me llaman 'El cobre' porque soy eléctrico pero a la vez estático. Pego muy duro".

© Warner Bross Óscar y Mario Casas en el rodaje de 'MI soledad tiene alas'

Durante la amena conversación, el conductor del programa también ha querido tocar un tema importante: Karol G. Pablo Motos le ha asegurado al actor que la cantante colombiana le definió como "su actor favorito". Una afirmación que a Casas le ha hecho muy feliz y ha confesado que le encantaría poder trabajar en común y poder realizar un videoclip en conjunto.

Su nuevo trabajo

Mario ha ido a El Hormiguero para hablar de su nueva película, Escape, un filme dirigido por Rodrigo Cortés y producido por Martin Scorsese, basado en la novela de Enrique Rubio. En ella, Casas da vida a un hombre que se niega a tomar una sola decisión más y solo quiere apearse del mundo, hasta el punto de que solo quiere vivir en la cárcel y hará lo necesario para conseguirlo. Un papel en el que se metió de lleno hasta tal punto que "no iba a comer con mis compañeros de reparto para no salirme del papel". Ha desvelado que para que quedara mejor el plano fijo, le pidió al director no parpadear: "Estuve 25 minutos sin pestañear".

El actor también ha relatado que se le ha quedado una manía de su personaje: "Ahora como hielo. Los hielos que me sobran de las bebidas, y antes no lo hacía". Y por último, ha confesado que le encantaría trabajar mano a mano con Martin Scorsese, a quien, según ha contado, le ha encantado la película: "A lo mejor ya estoy en el radar de Scorsese. Si me dice que tengo que hacer una película en inglés, yo que lo hablo más o menos, me dice en tres meses, pues en tres meses yo te hablo inglés perfecto. Lo que haga falta".