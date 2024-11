Así ha vivido Ana Boyer sus primeros meses como madre de familia numerosa: 'Al principio era un poco caótico'

No sé puede decir que Ana Boyer y Fernando Verdasco no estén acostumbrados a lidiar con niños en casa. Sus hijos mayores, Miguel y Mateo, se llevan tan solo un año y desde que eran bebés han viajado con ellos por medio mundo, por lo que añadir uno más a la tribu no parece, a priori, tarea difícil. Pero la realidad a menudo se impone y Ana Boyer, que ha retomado sus compromisos profesionales después de una temporada más volcada en el nuevo miembro de la familia, ha reconocido: "Al principio era un poco caótico, pero ya estamos más acostumbrados".

© GTRES

Inevitable un poco de caos cuando la familia se transforma en numerosa, pero tras medio año con Martín en casa, Ana y Fernando tienen ya la situación más que controlada. "Los dos primeros ya iban un poco más solitos, ya eran más independientes y entonces hemos notado de repente la vuelta a la maternidad desde cero, pero muy felices y nos encanta tener un bebé en casa otra vez", ha contado en un evento en Madrid, donde ha lucido un elegante conjunto de dos piezas en el que los brillos metalizados son los protagonistas. Están felices con sus tres niños, pero también advierte de que aún es pronto para pensar en buscar la niña.

© GTRES

No solo Martín ha revolucionado la casa de los Verdasco-Boyer, su tía Tamara Falcó, que es madrina del mayor, Miguel, también está entusiasmada con sus tres sobrinos. "Tamara está contentísima. Disfruta muchísimo con mis hijos, ellos la adoran y siempre que pasamos por Madrid, vamos a darnos un paseo y pasan ella e Íñigo a recogerles, a llevárselos a hacer planes y la adoran", ha contado Ana que no olvida a su madre, quien siempre los acoge encantada en su casa de Puerta de Hierro cada vez que vienen de visita. Los niños acaban con la calma y tranquilidad de la que disfruta habitualmente Isabel Preysler, pero nada merece más la pena para la orgullosa abuela. ahora está acostumbrada a tener su espacio, su tranquilidad, su paz. Está todo más silencioso, y cuando venimos un par de días de vacaciones o algo, es que arrasan con todo, vienen gritos por todos lados, pero a ella le encanta esa alegría que dan los niños".

© @anaboyer

Fue Isabel Preysler la primera persona que supo que Ana y Fernando estaban esperando un tercer bebé. "La sorpresa más bonita que me tenía guardada la vida son mis nietos. No te puedes imaginar el gran amor que se siente por ellos hasta que los tienes", contaba en ¡HOLA!. Con la llegada de Martín, tiene un total de ocho nietos: Alejandro y Sofía Altaba (hijos de Chábeli); Lucy, Nicholas y Mary (hijos de Enrique Iglesias); Miguel, Mateo y el recién nacido.

En estos meses de adaptación, Ana Boyer y Fernando Verdasco no han abandonado su vida nómada y Martín, como sus hermanos, ya acumula sellos en su pasaporte cuando ni siquiera tiene seis meses de edad. La familia, que reside en Doha, ha estado en Nueva York y en Zurich, además de pasar largas temporadas en España disfrutando de los suyos. Con el nacimiento de su tercer hijo, la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer culminó el pasado mes de abrl una etapa llena de retos ya que en pleno embarazo se embarcó en el concurso Bake Off, donde también participaba su hermano Julio Iglesias Jr.