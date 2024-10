Ana Boyer cuenta cómo es su madre, Isabel Preysler, como abuela: 'Jugando al escondite, por el suelo, de todo'

Tras varios meses sin visitar España, Ana Boyer ha aterrizado en Madrid para pasar algunos días en su país natal. La hija de Isabel Preysler ha asegurado, en un evento de Rabat, que tiene claro qué es lo que más extraña en Catar: "Aquí tengo a mi hermana y a mi madre, que las echo muchísimo de menos, pero estamos muy bien allí también, nos encanta vivir allí, de momento estamos muy felices", ha declarado. Ana reside en Catar con su marido, Fernando Verdasco, y sus tres hijos, que son su prioridad. Los niños son también el ojito derecho de su abuela, Isabel, y de su tía Tamara Falcó. No es de extrañar que Miguel, Mateo y Martín lo pasen en grande con ellas, pues, tal y como ha contado Ana, no dudan en jugar al escondite, participar en yincanas o incluso tirarse al suelo con los pequeños. No te pierdas el vídeo.