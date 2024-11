Lolita desvela la increíble historia del pendiente más famoso de su madre

La vida de Lola Flores estuvo llena de momentos que forman parte del imaginario colectivo. ¿Quién no ha dicho alguna vez si me queréis algo, irse? ¿O se ha acordado de La Faraona al perder un pendiente?

© Getty Images

Esta segunda anécdota ocurrió el 22 de febrero de 1977 en el programa Esta noche fiesta, de José María Íñigo, que se grababa en la sala Florida Park, de Madrid. La artista estaba cantando y bailando con su poderío habitual cuando salió volando un valioso pendiente. "Perdón, se me ha caído un pendiente de oro", exclamó mientras se movía por el escenario intentando dar con él. "Se ha caído por ahí. Ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó. Muchas gracias de todo corazón pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder, eh, por favor", comentaba mientras intentaba continuar con su actuación.

© GTRES

Este momento ha pasado a la historia y Lolita Flores siempre se ríe al recordar este momento y desde hace unos seis años siente un especial escalofrío al hablar de él, pues la persona que encontró el pendiente más famoso de su madre tiene un fuerte vínculo familiar con ella, tal y como desveló en el programa Late Xou, de Marc Giró.

© RTVE

"El pendiente de mi madre cae en los pies de una señora. Esta señora, como mi madre estaba cantando, coge el pendiente, se lo pone en la mano, llama a un camarero y se lo da", comenzó diciendo. "Esta mujer era Mila, la mujer de Enrique Martín Garea, primer mánager de Julio Iglesias, que resulta que es la bisabuela de mis nietos", explicó, haciendo referencia a Noah, de seis años, y Nala, de dos, los hijos de su hija Elena Furiase y el marido de esta, Gonzalo Sierra.

© elenafuriase

"Esta señora, con su marido Enrique Martín Garea, tuvieron varios hijos, entre ellos, mi consuegra Sonsoles, la madre de mi yerno, Gonzalo", añadió. Lolita zanjó esta bonita historia diciendo con orgullo: "Resulta que mis nietos son bisnietos de Lola Flores y de Mila, la mujer de Enrique Martín Garea".

© elenafuriase

Asombrado por esta conexión, Marc Giró preguntó si Lola Flores finalmente recuperó su pendiente. "Claro. Mila se lo dio al camarero y el camarero a mi madre", aclaró Lolita, que se encuentra de gira con la obra de teatro Poncia, un monólogo, adaptación de textos lorquianos, dirigido por Luis Luque.