La emotiva carta de Tony Spina a Marta Peñate por su cumpleaños tras sus problemas para ser madre

El sueño de Marta Peñate es convertirse en mamá junto al amor de su vida, Tony Spina. Un hecho, que la ganadora de Supervivientes: All Stars ha confesado en numerosas ocasiones, ya que se está enfrentando a un duro procedimiento para quedarse embarazada. A este doloroso camino en el que ya lleva meses, se suma que la colaboradora de televisión perdió al bebé que estaban esperando. Un golpe, en el que su pareja, ha estado a su lado mostrándole su apoyo incondicional. Ahora, el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha aprovechado el cumpleaños de su novia para dedicarle unas emotivas palabras.

Tony Spina ha abierto su álbum personal y privado para compartir a través de su perfil público un romántico vídeo en el que aparece junto a Marta Peñate caminando de la mano por la orilla del mar. Junto a estas imágenes, ha escrito una felicitación muy especial a su novia por su 34 aniversario: "Hoy es el cumpleaños del amor de mi vida. De pequeño soñaba en tener un amor para siempre, y contigo lo he encontrado", ha comenzado explicando el colaborador de televisión." Sigamos cumpliendo muchísimos más años juntos y escribamos juntos este libro llamado vida cogidos de la mano. Felices 34, mi amor, te amo!", ha finalizado.

Unas palabras a las que Marta Peñate no ha dudado en contestarle: "Oiiii, por favor, por toda la vida caminando juntos de la mano". A pesar de que la cumpleañera se encontraba feliz y disfrutando de su 34 aniversario junto a su chico y sus seres queridos, ha compartido la triste noticia - un día después - de que ha tenido que regresar a urgencias: "De nuevo en urgencias. Ver para creer. Me ha vuelto a subir la hormona del embarazo. Vamos, que me he quedado embarazada del útero y tendrán que hacer algo para expulsar el embrión. Necesito que esto acabe ya porque me está torturando".

Tras volver de Honduras, la que diera el salto a la televisión después de concursar en Gran Hermano, contó su historia y las diversas complicaciones a las que se enfrenta en su lucha por cumplir su sueño y ser madre. "Yo había estado toda la vida yendo al ginecólogo y nunca me dijo nada, hasta los 32 años. Cuando yo quise ser madre me enteré de que tenía dos úteros. Evidentemente cambié de ginecólogo. Fue algo durísimo porque ahí me di cuenta de que no podría ser madre por mi propia cuenta nunca, nunca en la vid", ha afirmado.

Fue el pasado 24 de octubre cuando la concursante de Telecinco contaba que había sufrido un aborto: "Volví a hacerme una transferencia. Pasé de nuevo 10 días con altibajos, pero esta vez sin contárselo a nadie. Me dio positivo, tanto en orina como en sangre. Me emocioné como nunca antes me había emocionado con nada. A los días resulta que no avanza el embrión. Me desmoroné, simplemente había acariciado lo que era conseguir por fin estar embarazada. Estas cosas pasan, y espero que sirva a muchas personas que pasan por lo mismo. Por lo menos ya sé que puedo conseguirlo, y seguiré luchando porque sé que estoy en una de las mejores clínicas y NO me rindo. Lucharé".

Una situación muy dura en la que su prometido, Tony Spina, es su mayor apoyo. De hecho, durante una entrevista conjunta que dieron en ¡De Viernes!, demostró el amor que sentía por Marta al dedicarle unas bonitas palabras: "Yo sé que quiere con todas sus fuerzas ser madre, pero para mí lo más importante es ella. Si el niño llega, bien, pero si no llega, bien también, porque yo con ella me siento más que satisfecho". La pareja se conoció en 2021 durante el reality La Casa Fuerte en 2021, y desde ese momento su vínculo ha sido inquebrantable y a día de hoy están más unidos que nunca.