Marta Peñate comparte buenas noticias que la acercan cada vez más a su sueño de ser madre

Marta Peñate ha compartido con sus seguidores unas noticias muy positivas relacionadas con el difícil proceso que está viviendo para cumplir su sueño de ser madre. La ganadora de Supervivientes: All Stars, a pesar de confesar que trataría de llevar la evolución en privado, no ha dudado en hacer partícipes a sus fans de estos esperanzadores avances. Tony Spina, su pareja desde 2021, la acompaña en este complicado camino, mostrándole su incondicional apoyo en las complejas circunstancias.

"Desde que estoy con esto de ser madre, nunca me he alegrado tanto de que me viniera la regla", compartía la colaboradora, afirmando que gracias a esto, su sueño está cada vez más cerca de cumplirse. Para Marta, la llegada del periodo supone que pronto podrán hacerla una nueva transferencia embrionaria, aunque desconoce la fecha ya que "tiene que estar todo bien para poder hacérmela". Ha comentado, con una sonrisa, que a pesar del malestar del periodo, está muy contenta.

Hace unos meses, Marta vivió un difícil momento cuando el test de embarazo que se realizó tras su primera transferencia resultó negativo, aunque la que fuera concursante de Gran Hermano no perdió la esperanza y, como afirmó en ese momento, "soy valiente y, aunque me cueste, lucharé" y está preparada para afrontar los resultados. El pasado mes de agosto, Marta acudió a De Viernes y se sinceró sobre las diversas complicaciones a las que se había enfrentado en el proceso de convertirse en ser madre. Confesó que ha tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones y que le extirparon las tropas de falopio, lo que "fue algo durísimo porque ahí me di cuenta de que no podría ser madre por mi propia cuenta nunca, nunca en la vida".

Tony Spina, su prometido, se ha convertido en su mayor apoyo. En la mencionada entrevista, demostró el amor que sentía por Marta al dedicarle unas bonitas palabras: "Yo sé que quiere con todas sus fuerzas ser madre, pero para mí lo más importante es ella. Si el niño llega, bien, pero si no llega, bien también, porque yo con ella me siento más que satisfecho". La pareja se conoció en 2021 durante el reality La Casa Fuerte en 2021, y desde ese momento su vínculo ha sido inquebrantable y a día de hoy están más unidos que nunca.