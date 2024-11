Liam Payne, listo para ser repatriado a Reino Unido, donde se celebrará su funeral

Todo listo para la repatriación del cuerpo de Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre a los 31 años tras caer desde un tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Después de tres semanas en las que se han realizado las pertinentes investigaciones en Argentina para esclarecer los detalles de su muerte, los restos mortales del cantante y exintegrante de One Direction podrán regresar a su país natal, Reino Unido.

© Getty Images Liam Payne será embalsamado para su repatriación a Reino Unido

Fuentes confirmaron a Us Weekly que los restos de Payne habían sido trasladados al Cementerio Británico en Chacarita, Buenos Aires, para “comenzar el proceso de embalsamamiento y preservación del cuerpo para el viaje de regreso” a Reino Unido, donde se oficiará su funeral. De acuerdo con dicha información, el proceso de embalsamamiento “podría durar unas 48 horas”, por lo que el padre de Liam, Geoff Payne, podría regresar a su país con el cuerpo esta misma semana. El señor Payne viajó a Buenos Aires dos días después del fallecimiento de su hijo, y ha permanecido en el país a la espera de que se le entregue el cuerpo de su hijo mientras se ha prestado a colaborar en la investigación para esclarecer las causas de su muerte.

© Getty Images Geoff Payne, el padre del fallecido músico Liam Payne, a su llegada al hotel CasaSur de Palermo en Buenos Aires, donde falleció su hijo

© Getty Images Tributo a Liam Payne en la estatua de Peter Pan de Hyde Park en Londres

Funeral en Wolverhampton, su ciudad natal

El servicio religioso con el que se despedirá al cantante se llevará a cabo en la Catedral de San Pablo en Wolverhampton, la ciudad donde creció, tal y como ha informado el diario británico The Sun. Será una ceremonia íntima donde familiares y seres queridos podrán rendir un último homenaje a Liam Payne. Geoff Payne ha expresado su gratitud hacia los fans y todas las personas que han acompañado a la familia en este momento tan difícil, y espera que la ceremonia sea un momento de paz y recuerdo hacia Liam, una de las figuras destacadas de la música británica.





© Getty Images Fans de Liam Payne celebran una vigilia en el hotel donde falleció el exintegrante de One Direction

ABC News informó el pasado 2 de noviembre, según fuentes policiales, que la fiscalía argentina ya había autorizado que se entregaran los restos de Liam a su padre. Por su parte, el diario argentino La Nación indicó que Geoff había logrado que se repatriara el cuerpo de su hijo después de semanas de trámites burocráticos. Cuando el padre de Liam llegó a Buenos Aires se le informó de que el proceso para llevar a su hijo de regreso a casa podía tardar entre cuatro y cinco días, pero debido a las circunstancias del deceso, se extendió más tiempo de lo esperado a causa de las investigaciones.

© Getty Images Tres semanas después de su fallecimiento, el cuerpo sin vida de Liam Payne podrá ser repatriado

Hasta que no se confirmaron los estudios toxicológicos y la autopsia, el cuerpo no pudo ser liberado para su repatriación. La autopsia determinó que había sido una "muerte dudosa" al desconocerse las circunstancias en las que se produjo la caída desde el balcón, pero determinó que había sufrido politraumatismos y múltiples fracturas, además de una hemorragia interna y externa, que le costaron la vida en el acto sin que nada pudieran hacer los servicios de emergencias por salvar su vida. Los resultados también revelaron que el que fuera miembro de One Direction tenía "múltiples sustancias" en su organismo, entre ellas una denominada "tusi" o "cocaína rosa", además de cocaína, benzodiazepina y crack.