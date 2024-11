Así ha cambiado la vida de Chenoa un año después de su separación

Ha pasado un año desde que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas confirmaron su separación. La cantante y su marido rompieron un año y medio después de contraer matrimonio, una información adelantada en el programa Fiesta y confirmada por ¡HOLA! que avanzó todos los detalles en primicia. Chenoa y Miguel se separaron de forma amistosa, habían dejado de convivir meses antes pero se seguían queriendo y respetando como han demostrado hasta ahora. La expareja ha querido llevar con la máxima discreción su separación y pocos detalles han trascendido en todo este tiempo.

© chenoa Chenoa sonríe un año después de su separación de Miguel Sánchez Encinas

Se habló mucho de los motivos del fin de su historia de amor, profesiones diferentes, mundos distintos -él un médico especializado en urología al margen de los medios y ella, una artista expuesta por su profesión-, pero lo que realmente pasó solo lo saben ellos. "Las causas que la gente diga no tiene nada que ver con las que tenga yo. Con lo cual, no tengo nada que decir", señaló la cantante y presentadora de Operación Triunfo. La única certeza hasta ahora es que entre Chenoa y Miguel sigue existiendo una buena relación y su ruptura ha sido amistosa como adelantaba ¡HOLA! A las pocas semanas de conocerse la ruptura, se puso al frente de la edición de Operación Triunfo. Su exmarido le trasladó su apoyo justo antes del estreno de OT y la artista se lo agradeció públicamente.

Un día en el mercadillo

Laura Corradini, como así verdaderamente se llama, ha buscado la paz y tranquilidad durante todo este tiempo. Cuando su profesión se lo permite, disfruta de planes con amigos, risas, momentos para hacer deporte o escapadas como la última que ha hecho a Sigüenza (Guadalajara). Es sin duda lo que más le reconforta. La jueza de Tu cara me suena mira hacia delante con optimismo y continúa haciendo vida normal con la gente de su círculo más cercano. Este fin de semana disfrutó de unas horas de paseo con una amiga por el mercadillo de Majadahonda, el más popular de Madrid con permiso del Rastro, en el que la ropa, accesorios, bolsos y los zapatos causan furor entre sus visitantes. La artista compartió este día soleado con una amiga y aunque trató de pasar desapercibida, vestida de negro, con chaqueta, gorra y gafas de sol, su presencia llamó la atención de algunos curiosos, que no la vieron comprar nada ni detenerse en los puestos, simplemente divertirse de paseo por las inmediaciones de su hogar.

© chenoa Chenoa visita Sigüenza, candidata a Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO

La cantante continúa viviendo en Majadahonda tras su separación y disfruta de los planes que más le apetecen en su tiempo libre. "Estoy en calma, que es lo más importante, en calma, pero muy sin parar.... Estoy en paz que es lo importante. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo es buscar momentos de estar tranquila y en calma, que tengo pocos", señalaba hace unos meses. La cantante de Cuando tú vas está centrada en su trayectoria profesional. Chenoa espera volver a ponerse al frente de la nueva edición de Operación Triunfo en 2025, está con su gira Bailar contigo, con la que celebra su 20 aniversario en la música, y también ha sido nominada a los Premios Produ 2024 como mejor presentadora de un programa de realidad.

La visita de Ángel Llácer

© locobongo Chenoa recibe la visita de su amigo Ángel Llácer en Locobongo © locobongo Chenoa y Ángel Llácer se conocieron en OT 1 y son amigos desde entonces

Hace unos días recibió la visita de su amigo Ángel Llácer, quien se recupera de una grave enfermedad que contrajo durante un viaje a Vietnam. El catalán se presentó por sorpresa en una actuación de la cantante en Locobongo en Barcelona y se fundieron en un emotivo abrazo. "He venido aquí a ver a Laura, He estado muy mal y ella siempre me envía mensajes de amor y el amor es lo que nos hace vivir", dijo agradecido por las muestras de cariño que siempre ha tenido su amiga. Chenoa y Llácer se conocieron en la primera edición de Operación Triunfo y desde entonces han forjado una muy buena amistad. Siempre ha sido muy buena amiga de sus amigos y más ahora que en ellos ha encontrado su mayor refugio cuando los focos se apagan.