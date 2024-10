Ángel Llácer renuncia a otro gran proyecto por su delicado estado de salud

Ángel Llácer no gana para disgustos. Desde que regresó de Vietnam, país en el que contrajo una bacteria que le causó una gravísima enfermedad, el jurado de Tu cara me suena no levanta cabeza. El televisivo se enfrenta a un nuevo revés después de haber estado alejado durante meses de la televisión. El presentador catalán, de 50 años, ha tenido que renunciar a un nuevo proyecto por las serias secuelas que arrastra de su enfermedad.

© TV3 Nuevo revés para Ángel Llácer por su delicado estado de salud

El arista iba a ser el director teatral del musical El día de la marmota, la versión catalana de la famosa comedia musical Groundhog Day, pero su delicado estado de salud le ha obligado a apartarse del proyecto. El equipo de la obra ha enviado un comunicado para mostrarle su completo apoyo y ha querido resaltar que, a partir de ahora, Ángel Llácer estará volcado al cien por cien en su recuperación. El musical iba a ser dirigido por Ángel Llácer y ahora será Enric Cambray, quien tome las riendas de la dirección escénica de esta obra que se estrenará el 23 de diciembre en el Teatro Coliseo de Barcelona., junto a Manu Guix como director musical.

© eldiadelamarmota_elmusical Ángel Llácer ha tenido que renunciar a dirigir el musical 'El día de la marmota' en Barcelona

Hace unos días a su paso por el programa Y ahora Sonsoles, Llácer confesaba con resignación que no se encontraba todo lo bien que cabría esperar. "Pensaba que el día que pudiera venir significaría que estoy bien, pero no estoy bien. Cojeo mucho y tengo la pierna muy mal”, señaló. El presentador se rompió al hablar de cómo de cerca había estado de la muerte. "Tuve una premonición, sentí que me iba a morir", confesó entre lágrimas en unas declaraciones que causaron un gran impacto en la audiencia. Lo que pensó en un principio que era un virus estomacal, terminó convirtiéndose "en una fascitis necrotizante por la casi pierdo la pierna". Estuvo tan grave que llegó incluso a despedirse de sus seres queridos: "Me tuve que despedir de las personas que quería porque fueron cuatro operaciones y en la última me dijeron que me podía morir", contó.

© angelllacer_oficial Ángel Llácer tuvo que abandonar su papel como jurado de 'Tu cara me suena'

Afortunadamente puede celebrar que está vivo y ha podido darse cuenta de la cantidad de gente que le quiere. Aún así, el proceso de recuperación está siendo lento. Entonces reveló que le costaba subir escaleras y no podía saltar ni hacer ejercicio, secuelas que le han obligado a renunciar a otro gran proyecto después de haber sido baja como jurado de Tu cara me suena, aunque seguirá al frente de un nuevo programa de TV3 Soy y seré.