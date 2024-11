La actriz Anya Taylor-Joy y su marido, Malcolm McRae, víctimas de un robo en su mansión de Londres

La actriz Anya Taylor-Joy y el músico y estrella del rock, Malcolm McRae, han sufrido un gran susto. La pareja ha sido víctima de un robo en su mansión de Londres. Según publica el medio británico The Standard, unos enmascarados irrumpieron en la casa y tras recorrer toda la casa, llegaron a entrar en el dormitorio de la pareja. Un incidente, que por suerte se produjo cuando no se encontraban en su hogar y que tuvo lugar una semana antes de que la actriz apareciera en la alfombra roja de los premios de cine BAFTA en la capital británica, en febrero de este 2024.

A pesar del susto y la gravedad del incidente, el robo se produjo cuando la estrella de Hollywood y Malcolm McRae se encontraban en Londres y estaban alojados en el norte de la ciudad junto a un compañero de la banda de Malcolm McRae, Kane Richotte. Según informan los medios del país, fueron dos presuntos ladrones los que intentaron entrar en su mansión. Uno de ellos, que atienden al nombre de Kirk Holdrick y se encuentra en prisón preventiva, apareció en el 2022 en una serie de citas con la estrella de The Only Way Is Essex, Hannah Voyan, con quien habría mantenido una relación de aproximadamente un año. De hecho, también se le imputó un cargo por un robo que tuvo lugar el 12 de febrero de 2023 y ahora puede denunciarse por primera vez después de que un juez levantara las restricciones a los periodistas que cubrían el caso.

'Conmocionados' con el asalto

La mansión donde ocurrió el incidente, no es propiedad de la pareja, sino que la tienen alquilada. Y, aunque ninguno de ellos resultó herido físicamente, los más cercanos a la pareja cuentan que se quedaron "conmocionados" tras el asalto. El sospechoso, de nombre Holdrick, se encuentra detenido en la prisión de Gartree en Leicestershire, y se enfrentará a un juicio de cuatro días en el Tribunal de la Corona de Wood Green en Londres el 29 de septiembre del próximo año. Por su parte, el acusado niega cualquier participación en el incidente.

La historia de amor de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

Las primeras fotos de Anya y Malcolm se remontan a mayo del 2021, cuando fueron vistos compartiendo miradas, besos y gestos de cariño durante un paseo por las calles de Nueva York. Ya entonces le mencionaba, aunque sin decir su nombre, en entrevistas de manera casual, confirmando que vivían juntos, lo que demuestra que la actriz nunca ha tenido intención de esconder la relación que comparten.

El cantante fue descubierto en un concurso de talentos cuando tenía solo 12 años, tras lo que ha participado en los cortos Brotherly y How'dy!, y aunque continúa buscando suerte en el mundo de la interpretación su principal interés es la música, toca el piano y la guitarra y también canta. Es uno de los integrantes del dúo More, que comenzó su recorrido en 2020 y ya ha conseguido actuar como telonero de artistas como Haim. Anya apoya su carrera al máximo: no solo acude con frecuencia a los conciertos, incluso entre rodaje y rodaje en su exigente agenda, también es protagonista de uno de sus últimos videoclips, Really Want To See YouAgain,

Su boda secreta en 2022

Dos años después de comenzar su noviazgo, que siempre han mostrado con total naturalidad en actos públicos, Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae se dieron el 'sí, quiero' en una romántica boda en octubre de 2022 en Venecia y ante sus 150 invitados entre los que se encontraban Cara Delevingne y Julia Garner. Posteriormente, la ceremonia y la posterior celebración, que se hicieron a puerta cerrada y en la más completa intimidad, tuvieron lugar en el impresionante Palazzo Pisani Moretta, una construcción del siglo XV situada en el Gran Canal cuyo interior es un auténtico museo.

A pesar de este desagradable incidente que ha vivido el matrimonio, la protagonista de Peaky Blinders se encuentra en un momento maravilloso tanto en lo personal como en lo profesional, ya que desde el estreno de Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy, es una de las estrellas más cotizadas de Hollywood y más demandadas de la industria del entretenimiento. Entre sus últimos proyectos destaca Furiosa, una película de acción y aventura que pertenece a la saga Mad Max en la que ha coincido con Tom Hardy y Chris Hemsworth.