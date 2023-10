Anya Taylor-Joy se casa con Malcolm McRae en un histórico palacio de Venecia y ante invitados como Cara Delevingne

Dos años después de comenzar su noviazgo, que siempre han mostrado con total naturalidad en actos públicos, Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae han comenzado una nueva etapa como marido y mujer. La ganadora de un Globo de Oro y el integrante del dúo musical More han pronunciado en "sí, quiero" en una romántica boda que se ha celebrado este fin de semana. Aunque viven a caballo entre Estados Unidos y Londres por sus compromisos profesionales, han elegido como escenario una de las ciudades más románticas del mundo, Venecia, hasta donde se han desplazado 150 invitados entre los que se encontraban Cara Delevingne y Julia Garner.

La ceremonia y la posterior celebración, que se hicieron a puerta cerrada y en la más completa intimidad, tuvieron lugar en el impresionante Palazzo Pisani Moretta, tal y como adelanta Daily Mail junto a imágenes de los invitados brindando con champán en los balcones y en la puerta, llegando en los tradicionales taxis acuáticos. Se trata de una construcción del siglo XV situada en el Gran Canal cuyo interior es un auténtico museo ya que se pueden ver frescos y cuadros de artistas como Tiepolo, Guarana, Angeli... Hace justo una década vimos los rincones de esta construcción durante un baile de máscaras al que asistieron Eugenia Silva y Alfonso de Borbón con Stefano Gabbana y Domenico Dolce como anfitriones.

La protagonista de títulos tan relevantes como Gambito de dama y Peaky Blinders, que es todo un icono para la GenZ, ha sido fiel a su estilo a la hora de elegir vestido nupcial. Anya, que creció entre Reino Unido y Argentina, sorprendió con un vestido beige de tirantes con falda evasé y top entallado, estilo corpiño. Confeccionado en tul, la tela incorporaba bordados como pájaros marrones y flores así como delicada pedrería. En el pelo se hizo un semirrecogido con dos mechones sueltos en la frente y llevó un velo blanco. Antes del enlace fue captada en los balcones del citado palacio con una bata blanca de satén y tomando un café.

Para que todo saliera según lo planeado y poder organizar su boda a pesar de estar a miles de kilómetros, el matrimonio contó con la ayuda de The Wedding Boutique, una exclusiva empresa que fundó la inglesa Catherine Bradfield y que organiza eventos de este tipo principalmente en Italia. Anya y Malcolm también han visitado el país europeo en varias ocasiones y en abril se dejaron ver paseando por Venecia muy románticos, con toda seguridad perfilando las ideas de su enlace soñado.

En verano de 2022, varios medios internacionales aseguraron que los artistas se habían casado en una discreta ceremonia civil en Estados Unidos, pero ninguno de los protagonistas ha hecho declaraciones al respecto. Habrían dado el paso antes del traslado de Anya a Australia al para rodar Mad Max: Furiosa, pero su intención fue siempre celebrarlo con amigos y familiares una vez termine ese proyecto. Ahora ha llegado ese deseado momento.

Sus aficiones y los proyectos en los que han unido su talento

La actriz y modelo comparte intereses y aficiones con su ya marido. En una entrevista con Vogue, la intérprete de El menú y La última noche en el Soho aseguraba que para ella leer es una obligación pero pasar tiempo con su novio es un hobby. "Le encantó escucharlo porque él es igual. Finalmente he encontrado a alguien que se sienta a leer conmigo de buen grado. Básicamente tenemos 80 años y al mismo tiempo 7 y nos funciona muy bien", comentó. Además, ha encontrado en McRae un gran apoyo que la acompaña en muchos de sus compromisos. Incluso está aprendiendo español, idioma que Anya habla ya que es su lengua materna.

Malcolm conoce muy bien la industria del espectáculo ya que forma parte del sector desde que era solo un niño. A los 12 años fue descubierto en un concurso de talentos y desde entonces ha encadenado proyectos. Ha debutado en la interpretación con los cortos Brotherly y How'dy!, aunque su pasión es la música y canta además de tocar el piano y la guitarra. continúa buscando suerte en el mundo de la interpretación, su principal interés es la música, toca el piano y la guitarra y también canta. Él también tiene en su mujer a una gran seguidora y Anya incluso ha participado en el videoclip de Really Want To See You Again, uno de sus temas.