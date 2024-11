María Martín de Pozuelo y su novio, Javier Alfonso, nueva pareja de éxito: de las redes a las hamburguesas de moda

María Martín de Pozuelo, protagonista del reportaje de moda de esta semana de la revista ¡HOLA!, se ha convertido en toda una revelación de las redes sociales. En apenas dos años, no solo se ha convertido en el fichaje estrella de la agencia que representa a María Pombo y sus hermanas, Vertical, si no que además ha conseguido consolidarse como una de las reinas de los vídeos de apenas un minuto de Instagram y Tik Tok. En pocos minutos acumulan varios millones de visualizaciones.

© ANDRÉS GAR LUJÁN

Con 25 años, María puede presumir (y presume) de dedicarse a lo que realmente le apasiona: la moda. Un mundo en el que le gustaría continuar desarrollando su profesión en el futuro. Eso sí, también “rodeada de la misma gente que estoy rodeada a día de hoy porque no necesito más”, confesaba durante la entrevista concedida a nuestra revista.

Entre su núcleo de confianza se encuentra su novio, Javier Alfonso, con quien sale desde hace años y uno de los principales pilares de su vida. Fundador de Junk Burger, la cadena de hamburgueserías madrileña, también triunfa en su sector.

© ANDRÉS GAR LUJÁN

Tres años después de fundar la empresa, recibió uno de los galardones más disputados de su industria: el de mejor hamburguesa de España 2022, consiguiendo un crecimiento exponencial de sus restaurantes y foodtrucks dedicados a las cada día más famosas smashburger.

Un año antes, en 2021, empezó a salir con María tras un fin de semana en el campo en el que se reencontraron tras varios años sin verse. “Hubo muy buen 'feeling' y no nos separamos en todo el finde. No paramos de hablar y me lo pasé increíble. Esto fue el 17 de abril de 2021 y a partir de ese momento, empezamos a quedar y a conocernos y hasta hoy”, relataba la propia influencer.

© ANDRÉS GAR LUJÁN

Una relación de lo más solvente desde el principio que les llevó incluso a trabajar juntos. “La verdad es que fue un poco improvisado. Yo, antes de eso, hice unas prácticas un poco relacionadas con el mundo de las redes sociales y cuando se me terminaron, Javi me ofreció llevar las redes de Junk. Y acepté. Entonces empecé a llevarle todas las redes, un poco el marketing, la comunicación... Además, fue justo en el momento en que ganaron el premio a la mejor hamburguesa de España”.

Una victoria que vivieron juntos y que les unió aún más si cabe. “Tengo que decir que me esperaba peor el trabajar con mi novio. Pero fue muy bien y nos llevamos los dos fenomenal”. No obstante, ahora, con la perspectiva del tiempo está feliz con haber tomado su propio camino y aunque sigue muy involucrada en el proyecto de su pareja, ahora está centrada en los suyos.

© @mariamartinn

“Javi tiene muy en cuenta mi opinión y eso me encanta y sigo intentando ayudarle en todo lo que puedo. De hecho, le encantaría que montásemos algo juntos, pero yo por ahora prefiero centrarme en esto y seguir creciendo. Además, después de ver lo dura que es la hostelería, no sé si haría algo relacionado con eso. Yo por lo menos no tenía ni idea de todo lo que hay detrás. Y aunque mi plan favorito es salir a comer o cenar y probar sitios nuevos, de ahí a montar algo no sé si podría con esa presión”.

Un éxito compartido en el que ambos se sienten cómodos y seguros confiando con fe ciega el uno y el otro. Aunque en un primer momento sí que llevaron su relación de una manera más discreta, en las últimas semanas han acudido a alguna fiesta juntos y María está decidida a dejarse conocer un poco más en este aspecto.

© @mariamartinn

Su perfil está muy orientado a contenido relacionado con la moda y desde hace poco también a la belleza, sin embargo, tal y como nos ha confesado, está abierta a hacer contenido un poco diferente.

Experta en tortillas de patata, ¿veremos pronto cómo hace la receta al más puro estilo Georgina?