Conoce a María Martín de Pozuelo, la nueva estrella de las redes sociales que te conquistará por su estilo propio y elegancia

Quizás todavía no la conozcas, pero María Martín de Pozuelo es una de las nuevas sensaciones dentro del mundo de los creadores digitales de moda. Y es que en un universo de 'likes' y comentarios en el que parecía que no cabía ni un alfiler, María, o Meri como le gusta que la llamen, se ha abierto camino creando 'looks' diferentes desde la intimidad de su habitación con un estilo minimalista y elegante. Todo un fenómeno que, gracias a su carisma y unos reels muy apetecibles, ha pasado de tener 30.000 seguidores en Instagram a casi 700.000 en apenas seis meses. Así es la magia de las redes sociales que convierte a personas anónimas en estrellas digitales en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cómo comenzó su andadura en las redes? ¿Por qué empezó a crear vídeos de moda? ¿Qué nos recomendaría llevar en una boda de verano? ¡Dale al play y no te pierdas sus divertidas 20 preguntas!