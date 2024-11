La jequesa Mahra de Dubái se refugia en su hija cuatro meses después del anuncio bomba de su divorcio

El pasado mes de julio, la jequesa Mahra de Dubái anunciaba su divorcio con el multimillonario empresario Mana Al Maktoumde de una manera impactante a través de su perfil público: “Querido marido, como estás ocupado con otras compañías por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio y me divorcio. Cuídate, tu exmujer”. Con este comunicado bomba, la hija del emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum ponía fin a su matrimonio dos meses después de ser madre de una niña.

Han pasado casi cuatro meses desde su separación y, desde entonces, la jequesa vive volcada en su hija Mahra, de 6 meses. La pequeña se ha convertido en lo más importante de su vida y en su "ángel", como se puede comprobar en el vídeo. Poco a poco, la jequesa de Dubái va recuperando la sonrisa y está disfrutando de su soltería. En los últimos días, Mahra ha estado en varios eventos con el famoso rapero French Montana.