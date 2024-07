La hija del emir de de Dubái anuncia su divorcio con un comunicado 'bomba'

"Querido marido, como estás ocupado con otras compañías por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio, me divorcio. Cuídate, tu exmujer”, estas ha sido las sorprendentes palabras del comunicado que ha compartido la jequesa Mahra de Dubái, hija del emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum, para disolver su matrimonio con el jeque Mana Al Maktoum, con quien se casó el 28 de mayo de 2023 y tiene una hija de dos meses.

En un primer momento se llegó a creer que tal vez habían hackeado la cuenta de la princesa Mahra de Dubái por sus impactantes palabras, pero a medida que pasan las horas el anuncio parece cada vez más real, aunque por el momento no existe comunicado oficial. A la espera de que se produzca, la jequesa ha tomado medidas y ha decidido eliminar todas las fotos que tenía con su marido en Instagram.

Apenas ha trascurrido un año de su opulenta boda en la que la novia lució un diseño bordado de cientos de diamantes y solo dos meses del nacimiento de su primera hija. El pasado 2 de mayo la princesa de Dubái agradecía al médico y al hospital por haber tenido la "experiencia más memorable de traer a la bebé Mahra a este mundo". La pareja posaba con su hija como un matrimonio aparentemente feliz. Nada hacía presagiar este abrupto desenlace, pero dos meses después ha llegado el comunicado bomba. Ahora cobran cierta importancia las declaraciones que hizo hace seis semanas en las que la feliz mamá posaba con su hija y escribía: "Solo nosotras dos".

La pareja se casó tres meses después de su compromiso en una fastuosa boda celebrada en el impresionante 'Saeed Hall' del Dubai World Trade Centre. El vestido de la novia era una creación original de Ezra Couture y estaba bordado con cientos de diamantes, y como complemente llevaba un impresionante reloj de diamantes de la firma Chopard. Los novios eligieron las islas griegas como destino de su luna de miel

Sheikha Mahra es una de los más de 30 hijos de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el vicepresidente, primer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes. Tiene raíces emiratíes y griegas, ya que su madre, Zoe Grigorakos, nació en Grecia, y una de las seis esposa del jeque. El padre de Mahra protagonizó a finales de 2021 uno de los procesos de divorcio más tormentosos de los últimos tiempos cuando su sexta esposa, la princesa Haya de Jordania, hermana del rey Abdalá, decidió separarse. El mandatario árabe tuvo que pagar a su exmujer 650 millones de euros, el acuerdo de divorcio más caro de Reino Unido.

Por su parte, Mana Al Maktoum es un hombre de negocios, multimillonario, con conexiones con la realeza dubaití, aficionado al esquí, al fútbol y a las carreras de caballos y muy involucrado en la vida pública de su país.