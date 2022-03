La princesa Haya rompe su silencio tras conseguir la custodia exclusiva de sus hijos: 'Ha sido aterrador’

Ha sido un divorcio millonario, la separación más cara de Reino Unido después de que el Juez dictaminase a finales del año pasado que la princesa Haya recibirá 554 millones de libras (650 millones de euros) de su ya exmarido, el emir de Dubái. Pero aún quedaba un fleco suelto en la larga batalla legal que mantuvieron, probablemente, para ella, el más importante: el que atañe a sus hijos. Este jueves, el Tribunal le ha concedido a ella la custodia exclusiva de Jalila, de 14 años, y el príncipe Zayed, de 9. Tras conocerse esta sentencia, Haya de Jordania ha hablado por primera vez del duro proceso judicial que acaba de terminar. "Ha sido aterrador", ha asegurado.

El fallo estipula que la Princesa será la única responsable de los menores en lo que se refiere a su educación y cuidados médicos, mientras que el Emir tan solo podrá tener contacto telefónico con ellos. El magistrado basa su decisión en el "abuso exorbitantate" que Mohamed Bin Rashid Al Maktum inflingió a su esposa, además de apreciar que el mandatario "constantemente, mostró un comportamiento coercitivo y controlador con aquellos miembros de su familia que él consideraba que actuaban en contra de su voluntad". Cabe recordar que existe una sentencia previa que determinó que el Emir pirateó el teléfono móvil de su exesposa, de su abogada y de varios de sus empleados, a través de Pegasus, una tecnología militar israelí. Además, el fallo concluyó que está “totalmente” justificado el temor de Haya de Jordania de que sus hijos, Jalila, de 13 años y Zayed, de 9, puedan ser secuestrados por su padre en su casa de campo inglesa.

Cerrado este amargo capítulo de su vida, la Princesa ha utilizado su perfil público para agradecer a su hermano el rey Abdalá su apoyo y cariño, así como a toda su familia de Jordania, a su equipo legal y al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. "Los últimos años han sido aterradores y aún así, el santuario de protección y compasión extraordinaria que nos hemos encontrado en Inglaterra han reforzado nuestra fe en el poder de la Justicia y la humanidad", ha contado al finalizar su difícil batalla legal, un durísimo proceso durante el que se ha sentido más cerca que nunca de su madre, a la que perdió cuando era muy joven. "Sé que si mi madre estuviera viva, se sentiría agradecida, como yo, y diría que ninguna mujer ha luchado más por otra que Fiona Shakleton por mi", ha afirmado sobre su abogada, la baronesa y diputada conservadora que ha llevado algunos de los divorcios más importantes de Reino Unido.

A pesar de que la princesa Haya no tiene más que palabras de orgullo y agradecimiento al país que la acogió cuando hace tres años llegó huyendo de Dubái, no se olvida de la tierra en la que nacieron sus hijos: "Uno de los grandes honores de mi vida fue formar parte de los primeros años de la historia de los Emiratos Árabes Unidos y llamar a Dubái hogar y tierra de mis hijos durante tantos años". Hacia ellos van ahora todos sus pensamientos cuando está a punto de iniciar un nuevo capítulo de su vida. "No hay palabras para describir el amor, el respeto, la admiración y el orgullo que siento por las dos almas más valientes de todas: Jalila y Zayed", ha asegurado Haya.

Fue en mayo de 2019 cuando la historia de Haya de Jordania conmocionó al mundo al conocerse que la esposa del emir de Dubái había huido con sus dos hijos y pedía asilo internacional. Aterrizó en Londres con una maleta llena de dinero y dos niños a los que quería salvar de un matrimonio concertado. En Reino Unido consiguió la protección que necesitaba, gracias, sobre todo, al apoyo de su familia ya que su hermano, el rey Abdalá que la nombró jefa adjunta de la misión de la embajada jordana en Reino Unido, por lo que cuenta con inmunidad y protección diplomática. Este movimiento llegó en un momento clave, justo después de que las autoridades británicas hubiesen desestimado la demanda de asilo de Haya. Con esa red de seguridad y de la mano de la más prestigiosa abogada de divorcios británica ha logrado dar la vuelta a su infortunio y comenzar una nueva vida junto a sus dos hijos amparada por la Justicia.