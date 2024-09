El nuevo y sorprendente proyecto de la jequesa Mahra de Dubái dos meses después de anunciar el divorcio con su marido

El 17 de julio, la jequesa Mahra de Dubái anunciaba su divorcio del multimillonario Mana Al Maktoum de una manera impactante a través de su perfil público: “Querido marido, como estás ocupado con otras compañías por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio y me divorcio. Cuídate, tu exmujer”. Con este comunicado bomba, la hija del emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum ponía fin a su matrimonio poco tiempo después de ser madre de una niña. Ya han pasado dos meses desde el impactante anuncio de divorcio. Durante este periodo, la jequesa ha recibido el apoyo y el amor de su padre, y se ha volcado en su hija por la que siente adoración.

Pero además, se ha embarcado en un nuevo y sorprendente proyecto. Ha sacado su propio perfume que se llama curiosamente DIVORCE By Mahra M1. Un nombre muy apropiado para su actual estado civil. Si antes la jequesa era un referente de moda y estilo en su país, tras el anuncio de su divorcio su popularidad se ha disparado dentro y fuera de Dubái. De hecho, sus seguidores en Instagram crecen a ritmo vertiginoso y ya superan el millón. Para esta nueva etapa de su vida, Mahra se ha cambiado radicalmente el look. Ahora luce morena y visiblemente más delgada, como se puede comprobar en este vídeo. ¡No te lo pierdas!