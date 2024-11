Así son los hijos de Judit Mascó, Inés Sastre, Nieves Álvarez y Laura Ponte, que no van a seguir sus pasos en el mundo de la moda

Si algo tienen en común las modelos Judit Mascó, Inés Sastre, Nieves Álvarez y Laura Ponte es su impresionante trayectoria profesional y el profundo amor que sienten por sus respectivos. Mascó, de 55 años, es madre de cuatro niñas con su marido, Eduardo Vicente, con quien se casó el 23 de julio de 1993 . De momento, ninguna sigue sus pasos en el mundo de la moda, pero el arte corre por sus venas. "Ante todo, siempre les inculcaré a mis hijas que estar formado y tener unos estudios es la base para afrontar cualquier reto. Cuanto más preparado, más posibilidades. Ahora es su momento de estudiar y tener la preparación para decidir, en libertad, qué quieren hacer. Y, sea cual sea su decisión, siempre las apoyaremos", señaló la top catalana en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

© El Hormiguero

María, de 26 años, es la primogénita del matrimonio. Aunque en la adolescencia mostró cierto interés por el mundo de la moda, estudió Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona y se dedica a hacer poesía visual a través de sus obras pictóricas. "María tiene una mentalidad muy adulta, gran sensibilidad hacia los demás y grandes inquietudes musicales. Tiene buen corazón y sé que logrará lo que se proponga", dijo Mascó en la revista. "No quiere la repercusión mediática que conlleva este trabajo, no es a lo que quiere dedicarse, y no solo lo respeto, sino que, aunque esporádicamente haga algunos trabajos de modelo, yo la apoyaré siempre en lo que le haga feliz", aclaró la top.

© dizzeero

Paula, de 24 años, estudió Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, pero su sueño es convertirse en actriz. Se ha formado en escuelas de interpretación como el Col·legi del Teatre, el Estudio Laura Jou o la Nancy Tuñón, y ha participado en series como SKAM (Movistar+), Maricón perdido (TNT), Cucut (TV3) y Autodefensa (Filmin). También ha debutado sobre las tablas. Su primera obra de teatro fue El Chinabum, de las directoras y dramaturgas Berta Prieto y Lola Rosales y dirigida por Paula Ribó. Posteriormente, participó en la obra de creación propia Eating Your Shit Was Nice, dirigida por Bárbara Mestanza.

© juditmasco

Romita, de 23 años, también estudió diseño como su hermana María y es una apasionada de la música. Además de bailar, forma parte de un grupo de batucada. Clara, de 18 años, es la más desconocida. Estudió bachillerato en Canadá y toca la guitarra. "Mis hijas son mi mayor riqueza, la decisión más acertada que he podido tomar", aseguró la modelo.

© juditmasco

Inés Sastre, de 50 años, celebró el pasado 21 de agosto la mayoría de edad de Diego, su único hijo, nacido durante su breve matrimonio con Álex Corrías. El joven cursas estudios universitarios en París, algo que hace muy feliz a su madre. "Creo que tiene que hacer como yo, vivir su vida. Me parece fenomenal, porque cada etapa tiene su momento. Es normal y muy sano que se vaya fuera del nido", señaló la top en ¡HOLA!.

© inessastreoficial

Nieves Álvarez, por su parte, es madre de Adriano, de 19 años, y los mellizos Bianca y Brando, que cumplirán 17 años el próximo 12 de noviembre. Los tres son fruto del matrimonio de la modelo con el fotógrafo italiano Mariano Severini, de quien se separó en 2015. " Mis tres amores son tres niños maravillosos, criados con los mismos valores, con la misma educación, bajo el mismo techo, pero tan distintos… ", confesó en ¡HOLA!. "Adriano es pura adrenalina , deporte puro y, sobre todo, es un chico muy bueno. Brando es el que analiza todo, pregunta el porqué de cada cosa, él es el pensador, le llamamos ‘el filósofo’ de la casa, tiene mucho carácter, es un chico superdivertido porque te razona las cosas de manera muy inteligente. Y luego, Bianca, que es la creatividad en persona", añadió con orgullo. También contó que su hija soñaba con ser CEO de una gran empresa y desveló sus aficiones: montar a caballo, hacer marcha nórdica y bailar flamenco.

© Getty Images

Laura Ponte tiene dos hijos, Luis y Laura, de 19 y 18 años. Ambos nacidos en su matrimonio con Beltrán Gómez-Acebo, de quien se separó en 2009. "Quiero que mis hijos aprendan a no tener miedo en la vida. Hay que tener respeto a las cosas, pero miedo, no", reflexionó en ¡HOLA! al hablar sobre la maternidad. Hace tiempo, cuando le preguntaron si alguno de ellos seguiría sus pasos profesionales, la modelo, con total naturalidad, exclamó: "Es que los pasos de su madre, ¡a saber cuáles son! Han vivido muchas etapas, la de mamá pinta, mamá es joyera, y la de me han dicho en el cole que mamá es famosa. Que sean lo que quieran. Hay veces que se tienen las cosas muy claras y otras, como es mi caso, que te gustan muchas cosas".

© Javier Alonso

Los hijos de la modelo viven alejados del foco mediático y apenas existen fotos de ellos. Según nos contó Laura en 2013, sus hijos eran unos niños "muy buenos y divertidos". Además, desveló a quién se parecían. "A su padre. Son rubios, tienen buena planta y son buenos, que es lo que me importa".