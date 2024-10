El divertido 'pique' de Nieves Álvarez, Judit Mascó e Inés Sastre con Laura Ponte: 'Nos quitó todo el trabajo'

Lo primero es desmontar el mito. Las modelos no se llevan mal entre sí y la excelente sintonía que muestran cuatro de las grandes tops españolas así lo demuestra. "Eso es típico de las películas de serie B, las malas, que se roban la ropa o los zapatos. Pero tenemos mucho compañerismo, muy buen rollo de siempre", ha advertido Judit Mascó que, junto a Inés Sastre, Nieves Álvarez y Laura Ponte, ha recordado en El Hormiguero su impresionante trayectoria a lo largo de más de tres décadas y lo que queda, porque todas ellas insisten en que están trabajando como nunca, aunque "no al mismo ritmo que antes, menos mal", aclara Inés.

No necesitan rivalidad entre ellas porque se admiran y se respetan, lo que sí hay es la gran confianza que dan años de amistad para sacar a la luz con mucho humor como el mejor momento de Laura Ponte fue el peor en la industria para sus tres compañeras. Hubo un momento en los noventa que la tendencia en las pasarelas eran las modelos de estilo andrógino en detrimento de las llamadas entonces "bellezas clásicas". "Pasamos a ser clásicas y querían modernas. Llegó la Ponte y nos quitó todo el trabajo" ha bromeado Mascó, mientras que su compañera admitía que por aquel entonces llegó a convertirse en una de las modelos mejor pagadas del mundo.

Quién se lo iba a decir a Laura que nunca había pensado en dedicarse a la moda. La exmujer de Beltrán Gómez-Acebo solo accedió a entregar un book de fotos a una de las agencias de modelos más prestigiosas porque le atraía el diseño y con solo 19 años ganó el concurso Look of the Year de la agencia Elite. Por aquel entonces vivía en Londres donde se había trasladado para estudiar Ciencias Políticas, pero el destino tenía otros planes para ella. Su particular belleza la convirtió en una de las tops más cotizadas y eso a pesar de que no le gusta nada desfilar, tanto es así que se autodefine como "la antimodelo". "Me abruma que la gente me mire y no poder hablar", ha contado.

Los comienzos de Nieves Álvarez y Judit Mascó fueron más convencionales, incluso rozando el tópico. Ese sueño de muchas niñas y adolescentes de que un cazatalentos les para por la calle para ofrecerles una carrera como modelo, se hizo más o menos realidad en su caso. A Nieves la abordaron a la salida del colegio, mientras que a Judit la descubrieron mientras paseaba y le propusieron hacer un cásting para un anuncio. El resto es historia.