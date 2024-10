Cuando Ana Guerra posó para ¡HOLA! en la finca donde hoy dará el 'sí, quiero' a Víctor Elías

Por fin ha llegado el gran día. Ana Guerra y Víctor Elías se dan hoy el 'sí, quiero' en una romántica boda que, tal y como avanzaban los novios a ¡HOLA!, será "tipo americana", y será oficiada por Fran Perea. Como muchos recordarán, el actor y también cantante fue el 'hermano' mayor de Víctor en la inolvidable serie que los catapultó a la fama en nuestro país, Los Serrano, aunque no será la única cara conocida que veamos en este enlace. Como ambos explicaban en nuestras páginas, no faltarán amigos como Natalia Sánchez, Álvaro de Luna o Rossy de Palma -una de las mejores amigas de la madre de Víctor, Amelia Álvarez del Valle, que falleció hace dos años-.

También nos contaron que el lugar elegido para su enlace era la finca Prados Moros, en la Sierra de Guadarrama, en Madrid. Una "finca perfecta porque es suficientemente grande para la cantidad de invitados que tenemos, pero se ve acogedora". "Tiene embarcadero y una playa, que no me puede faltar a mí algo de playa", nos confesaba Ana, que encontrará, así, un guiño a su Tenerife natal.

Antes de que conociésemos su noviazgo con Víctor, la cantante posó para ¡HOLA!, curiosamente, en el mismo espacio que hoy será testigo de su paso por el altar. Allí, acompañada por su inseparable perrito, Dumbo, nos avanzaba algunos detalles de su disco más personal, 'Tik Tak', y se sinceraba sobre uno de los "peores momentos de su vida". "Si algo he aprendido en el confinamiento es a escucharme y a saber lo que quiero. Ante todo, me venía bien. Me considero una persona agradecida, me encanta la música y simplemente el hecho de vivir de ella ya era buenísimo. Te pongo un ejemplo: antes me ponía una camiseta blanca, después la misma en verde y me daba igual. No es solo en el aspecto musical. He vivido un proceso personal muy fuerte, he empezado a conocerme de verdad y a saber qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no y a decir que sí y que no. Lo he pasado muy mal porque ha sido muy difícil", nos detallaba.

"Soy una persona muy reflexiva, todo me lo cuestiono, todo me lo pregunto y siempre quiero ser un poquito mejor, y el día que, quizá, hago algo que no debería haber hecho, llego a casa cuestionándome... Y la terapia... La enorme caja de Pandora que hemos abierto en terapia. Llevo dos años yendo y todo eso se ve y se vuelca en la música", añadía.

Ahora, regresa a este lugar por un motivo diferente: unir su destino al de su gran amor.