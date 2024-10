Entramos en la casa de Ana Guerra y Víctor Elías: con piano de cola, vinoteca y superacogedora

Ana Guerra y Víctor Elías están a punto de celebrar su boda. Lo harán en una ceremonia civil el 31 de octubre en la finca Prados Moros, situada en la sierra de Guadarrama, en Madrid: "Es para nosotros una finca perfecta, porque es suficientemente grande para la cantidad de invitados que tenemos, que son unos 350, pero se ve acogedora. Tiene embarcadero y una playa, que no me puede faltar a mí algo de playa", comentaba la cantante canaria en las páginas de ¡HOLA! La pareja de novios dio el paso de irse a vivir juntos hace tiempo, conviven en un acogedor piso en la capital donde no puede faltar un espacio dedicado a la música, la habitación en la que tiene un precioso piano de cola. ¿Quieres ver cómo es su casa? ¡No te pierdas el vídeo!