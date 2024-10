Hablamos con Sandra Gago: 'Volvería a elegir a Feli un millón de veces'

Sandra Gago ha llegado a sus 29 años en un gran momento tanto a nivel personal como profesional. Así nos lo confiesa ella misma, emocionada con la familia tan bonita que ha formado junto a Feliciano López y muy ilusionada con todo lo que está por venir. Hablamos con la modelo madrileña con motivo de la presentación de 'Black & White', la nueva colección Alta Joyería de Rabat, en una exclusiva fiesta que se celebró en Madrid en la que todas las invitadas brillaron más que nunca.

© Roberto Sastre

Sandra lució su imagen más elegante y sofisticada con un vestido a medida confeccionado en crepe de lana blanco roto firmado Redondo Brand y algunas de sus joyas favoritas de la nueva colección. Hablamos de sus siete años de amor con el tenista, de lo feliz que está con sus hijos Darío, de 3 años, y Marco, que nació el pasado el 16 de febrero, y también de su asistencia a los Premios Princesa de Asturias que se celebraron hace unos días en Oviedo.

© Roberto Sastre

Los diamantes son los grandes protagonistas, ¿en qué ocasiones te gusta llevarlos?

Depende de lo llamativa que sea la pieza. En el día a día me gusta llevar joyas sencillas, aunque lleven diamantes, pero que no sean de gran tamaño ni llamen mucho al atención. Las más llamativas y especiales me gusta llevarlas en momentos puntuales, celebraciones familiares, eventos...

"Feli y yo nos sumamos el uno al otro todos los días desde que nos conocimos"

© Roberto Sastre © Roberto Sastre

Siguiendo la filosofía de la colección, ¿crees que los polos opuestos se atraen? En tu caso con Feliciano, ¿dirías que es así?

Los polos opuestos se atraen siempre que haya un equilibrio y que esas diferencias entre ambas personas sumen a la relación. Pero siempre debe haber cosas en común, como los valores o ver la vida de la misma manera, para una buena convivencia. Ese equilibrio Feli y yo lo tenemos y nos sumamos el uno al otro todos los días desde que nos conocimos

© Roberto Sastre

¿Qué balance haces de estos años de casados?

Le volvería a elegir un millón de veces como compañero de vida y padre de mis hijos

¿Dirías que estás viviendo tu mejor momento a nivel personal y profesional?

¡Si! En lo profesional este último año ha sido muy reconfortante y, en lo personal, estoy viviendo una de las etapas más bonitas con mi familia. Tengo la familia que siempre había soñado

© Roberto Sastre "Le volvería a elegir un millón de veces como compañero de vida y padre de mis hijos"

Este año has vuelto a acudir como invitada en los Premios Princesa de Asturias, ¿cómo lo viviste?

Me siento muy afortunada de poder disfrutar de estos premios porque, sin duda, son los más especiales y emocionantes que he visto hasta ahora. Los discursos de muchos de los premiados se me han quedado grabados. Son personas admirables, que tienen algo especial más allá de su indiscutible éxito

© GTRES

¿Nos puedes hablar un poco del look elegiste?

El vestido perfecto. Un vestido de Dior midi negro de escote sutil y, a la vez que sencillo, elegante. Un look correcto y perfecto para la ocasión y muy fiel a mi estilo