De Paloma Rocasolano a Sandra Gago y Feliciano López: los invitados a la ceremonia

Oviedo se ha engalanado para vivir unos Premios Princesa de Asturias cruciales en la trayectoria de la heredera al trono, ya que es la segunda vez que los preside desde que comenzó su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza (AGM), estando este año en la Escuela Naval Militar de Marín. Además, cumple diez años como presidenta de honor de la Fundación que lleva su nombre. Este año, en honor al décimo aniversario de la heredera al trono, la programación ha sido ampliada con más de cien actividades que dieron comienzo el pasado día 12 y que finalizan este sábado, 26 octubre. Los protagonistas e invitados a este gran evento de la cultura del Principado han comenzado a llegar al reconocible enclave con vistas al Parque de San Francisco ubicado en la plaza de la Escandalera.

© GTRES

Paloma Rocasolano

Más allá de la Familia Real, si hay un rostro ligado a los Premios Princesa de Asturias temporada tras temporada, ese es el de Paloma Rocasolano. La madre de doña Letizia nunca se pierde este acto que acoge Oviedo desde 1981, una oportunidad ideal para mostrar su apoyo a su hija, a su yerno y a sus nietas, que se estrenaron en 2019. Ha llegado con una gran sonrisa, una actitud jovial y luciendo un elegantísimo vestido negro con una blazer del mismo color y unos tacones en rosa. En cuanto al pelo, ha optado por un semirecogido.

© GTRES

Candela y María Serrat

Entre los primeros asistentes en llegar al Teatro Campoamor se encuentran las hijas de Joan Manuel Serrat. Candela, acompañada por su marido, Daniel Muriel, y María, han querido estar presentes en esta jornada tan importante para su padre y así mostrarle su apoyo. El cantante y compositor va a recoger el galardón del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.

Joan Manuel Serrat

El cantante y compositor Joan Manuel Serrat, una de las figuras más destacadas de la canción moderna, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Este miércoles, el artista mantenía una charla con Iñaki Gabilondo en el Teatro Jovellanos, en Gijón, dentro de las actividades que han complementado la celebración del acto de entrega de los galardones. Una conversación, entre dos viejos amigos, en la que el artista se definió con las siguientes palabras: "Soy un pesimista de la realidad, pero soy partidario de la vida, me encanta levantarme y seguir... así que también soy optimista de la necesidad". El compositor y poeta ha estado arropado durante el acto por su mujer, Candela Tiffón, y sus dos hijas, María y Candela.

© Getty Images

Sandra Gago y Feliciano López

Sandra Gago ha acudido un año más a la entrega de estos galardones, acompañando a Feliciano López, quien es miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. La modelo ha asistido enfundada de la lujosa casa de Christian Dior. Un look compuesto por un vestido negro de la colección otoño-invierno 2024 con escote en pico y falda con abertura lateral, que ha combinado con un cinturón con hebilla dorada, y el histórico bolso de Lady Dior.

© Europa Press

A su llegada, Feliciano López y la modelo — quienes tienen dos hijos en común, Darío (3 años) y Marco (8 meses) — han saludado a los allí presentes y se han detenido unos minutos para realizarse un selfie e inmortalizar este momento tan especial.

© GTRES

Pedro Jota Ramírez y Cruz Sánchez Lara

Quienes no podían perderse esta cita tan importante son Pedro Jota Ramírez y su esposa, Cruz Sánchez de Lara, quien ha optado por un sofisticado y elegante look de dos piezas compuesto por una falda midi plisada y un cuerpo drapeado con escote bardot en azul noche. En cuanto a los accesorios, del mismo color, ha optado por un bolso de mano y unos stilettos.

© Europa Press

Ana Belén y Víctor Manuel

Las estrellas de la música, Ana Belén y Víctor Manuel, vestidos ambos de negro, han abandonado el Hotel Reconquista, donde se están alojando, para dirigirse al evento donde se va a honrar los valores científicos, culturales, sociales y humanísticos, tanto a personas, equipos e instituciones de cualquier parte del mundo.

Carolina Marín

Carolina Marín, campeona olímpica, tricampeona mundial, quíntuple campeona de Europa, y una de las mejores jugadoras de bádminton de la historia ha acudido al teatro Campoamor de Oviedo para recibir de manos de la princesa de Asturias el galardón de la categoría de Deportes por su excepcional trayectoria profesional. La deportista ha llegado al Teatro Campoamor con una gran sonrisa, muy emocionada, saludando a los allí presentes, y luciendo un espectacular vestido azul marino y destellos plateados.

© GTRES

Teresa Perales

La medallista es un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional. Teresa Perales fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021.

© GTRES

Juan Luis Cebrián y Mihaela Mihalcia

El periodista, académico y expresidente de Prisa ha asistido de la mano de Mihaela Mihalcia. Juan Luis Cebrián y su mujer llevan casi una década juntos. Después de conocerse en un club de Londres, si dieron el 'sí, quiero' el 22 de septiembre de 2018, tal y como publicó ¡HOLA! en una ceremonia por el rito ortodoxo rumano, religión que profesa la que ya es la esposa del que fuera director-fundador del diario El País.

© GTRES

María Teresa Álvarez

La periodista y viuda de Sabino Fernández Campo, el que fuera jefe de la Casa del Rey, ha hecho su entrada María Teresa Álvarez tapándose con un paraguas, porque aunque la lluvia ha dado una tregua en el día de hoy en Oviedo, en algún momento sí que ha chispeado.

© Europa Press

Saúl Craviotto

El medallista olímpico, ha llegado al evento con su mujer, Celia García. Saúl Craviotto hizo historia este verano convirtiéndose en el atleta español con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en una leyenda del deporte.

© Europa Press

El ciclista Samuel Sánchez

Samuel Sánchez ha asistido con su mujer, Vanesa Galán a este histórico día en el que los galardones promocionan los valores científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio universal, unos premios que reúnen en España a las personalidades más destacadas del mundo de las artes, las letras, las ciencias, el deporte, las humanidades y la concordia.

© GTRES

Ana Blandiana

Ana Blandiana, vestida con un pantalón palazzo, una camisa blanca y una capa negra, debido a las temperaturas de Oviedo, que ha oscilado entre los 7 y los 15 grados, ha dedicado un saludo a los medios fotográficos que han cubierto el evento antes de comenzar el acto. La ensayista rumana va a recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras por su gran trayectoria, coincidiendo, además, con el 60º aniversario de su primer libro de poemas.

© GTRES

Daniel J. Drucker

Cinco expertos en endocrinología son los galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024. Daniel Drucker, médico canadiense; Jeffrey M. Friedman, biólogo molecular estadounidense; Joel F. Habener, endocrinólogo estadounidense; Jens Juul Holst, químico danés; y Svetlana Mojsov, química, nacida en Macedonia, son los desarrolladores de Ozempic, el fármaco contra la diabetes famoso mundialmente por su éxito en la pérdida de peso.

© GTRES

Mariano Jabonero

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. Este premio reconoce su dedicación constante en los campos de la lengua, cultura, ciencia, educación y derechos humanos y ha sido recogido por su secretario general de la Organización, Mariano Jabonero.

© GTRES

Cristina de Midde

La prestigiosa agencia Magnum Photos ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias a la Concordia, distinción que se les otorga por su amplia trayectoria profesional, siendo una de las agencias internacionales de fotografía más prestigiosas del mundo. Un honor que ha recogido su presidenta, Cristina de Middel.

© Europa Press

Marjane Satrapi

La obra de Marjane Satrapi, directora de cine y pintora de origen iraní, cuenta las historias y reivindicaciones de las mujeres de su país y es considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones. Ha acudido, como podemos ver en las imágenes, feliz y con los brazos en alto a recoger su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, por ser, según ha fallado el jurado, "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad".

© Europa Press 2024

Michael Grant Ignatieff

“Sorprendido y encantado”, así describió Michael Grant Ignatieff cómo se sentía cuando se enteró de que iba a recibir el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Su amplia trayectoria destaca por su defensa de los valores y derechos humanos fundamentales y universales.

© GTRES

Padre Ángel

El fundador de Mensajeros de la Paz, de 87 años, ha llegado muy sonriente y se ha parado a conversar con algunos de los curiosos que se han acercado a las inmediaciones del emblemático edificio para presenciar esta histórica jornada.

© GTRES

Ana Pastor

Luciendo un vestido en vibrante color fucsia, ha asistido la política Ana Pastor, una de las personalidades que acostumbra a vivir en primera fila estos tradicionales galardones en reconocimiento a la cultura.

© GTRES

Alberto Núñez Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al emblemático edificio acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, mientras que de fondo suenan las gaitas que reciben a todos los invitados.

© Europa Press

Adrián Barbón

Otro de los rostros políticos que ha estado presente ha sido Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.

© GTRES

Pilar Alegría, Francia Armengol y Diana Morant

Pilar Alegría, ministra de Educación y Ciencia; Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, han acudido en representación del Gobierno.

No te pierdas el vídeo resumen de los Premios Princesa de Asturias 2024