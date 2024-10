Tom Cruise ficha a la piloto española Carmen Jordá como consultora

Por todos es de sobra conocido que Tom Cruise es un auténtico hombre de acción. Al actor, de 62 años, le gusta hacer cada una de las escenas de riesgo de sus películas, y pone a prueba todos los límites. Es capaz de lanzarse en paracaídas desde un avión, saltar al vacío en moto, escalar edificios, ponerse a los mandos de aeronaves de combate… No hay nada que se le resista y, ahora, se ha embarcado en un nuevo trabajo, para el que contará con la experiencia de la piloto española de Fórmula 1 Carmen Jordá. Con ella fue fotografiado hace unos días, en el helipuerto Battersea de Londres, cuando aterrizaron en un helicóptero pilotado por el propio Cruise, después de estar en los estudios en los que están desarrollando parte de su aventura de película. Junto a ellos iba también Marian, hermana de la estrella de Hollywood, y una sobrina.

Según ha podido saber ¡HOLA!, Carmen ha sido contratada por Tom Cruise como consultora, para un proyecto del que aún no se conoce más información. Podría ser alguno de los largometrajes que tiene previstos —entre los que figuran títulos como The Gauntlet, Live Die Repeat and Repeat y una película con el director Alejandro González Iñárritu— o alguna andadura empresarial.

Esta no es la primera vez que la piloto, que es una de las pocas mujeres que ha entrado en la Fórmula 1, se vincula con el mundo del cine, ya que, en 2021, fue embajadora de la película Fast & Furious 9.

En la imagen, Tom Cruise en el helipuerto Battersea de la capital inglesa. A la derecha, Carmen Jordá, en la pista de aterrizaje. Abajo, los dos bajan del helicóptero tras estar en los estudios en los que la estrella de Hollywood está desarrollan un nuevo proyecto, para el que contará con la piloto española de Fórmula 1