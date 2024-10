Los espectaculares posados de la gran fiesta de los premios FASHION

Moda y cine van de la mano, prácticamente, desde el nacimiento del séptimo arte. Su idilio no solo permanece en el tiempo, sino que cada vez va a más. Las grandes estrellas trascienden la magia de la pantalla, como iconos de estilo, y las casas de costura se rifan a los ídolos del momento como imagen de marca. El cine siempre ha sido inspiración para la moda y viceversa. Por eso, la fiesta que celebró la revista FASHION, del grupo ¡HOLA!, para entregar sus Premios al Talento 2024, tenía como referente una de las épocas más doradas y míticas del diseño y el celuloide: el Old Hollywood.

© BORJA DE LA LAMA Las modelos premiadas: de izquierda a derecha, Olivia Martín (con 'total look' de Chanel), Dana Thompson (con vestido de Juan Vidal), Rebeca Solana ('total look' de Lemaire), Alba Martín (vestido Anfiny) y Estrella Gómez (vestido de Eiko Ai) © BORJA DE LA LAMA En la imagen, Adriana Ugarte, maestra de ceremonias de la fiesta, con vestido de Michael Kors y joyas de José Luis Joyerías; Alex Rivière, con un vestido diseñado por ella misma y zapatos de Alex Rivière x Aquazzura, y Eugenia Silva, con camisa y traje de terciopelo negro de Giorgio Armani Uomo

La Borda del Mentidero, de Madrid, se transformó en un antiguo estudio de cine. Una pantalla XXL y focos de pie gigantes daban la bienvenida a los invitados a esta espectacular velada, con la que FASHION reconoció, un año más, a las personalidades que han impulsado cambios positivos en el sector de la moda: Giorgio Armani, a cuya impecable trayectoria se rindió homenaje; la empresaria y diseñadora Alex Rivière, y los nuevos rostros de la moda del panorama nacional e internacional, las modelos Estrella Gómez, Olivia Martín, Rebeca Solana, Amy Sarr, Dana Thompson y Alba Martín.

© BORJA DE LA LAMA Lucía Rivera, con un vestido de Giorgio Armani archivo "Tengo la suerte de tener a María Cerqueira en mi vida, que es una mujer maravillosa", nos contó Lucía Rivera sobre la novia de su padre, Cayetano Rivera © Victoria Muñoz La espectacular decoración de La Borda del Mentidero

Una maestra de ceremonias entre costuras

La actriz Adriana Ugarte, que ha enamorado a cientos de espectadores con sus papeles de época en La señora o El tiempo entre costuras, fue la maestra de ceremonias de la noche. Deslumbrante, con un vestido de lentejuelas negras de Michael Kors, sandalias plateadas de Aquazzura y el pelo recogido en una coleta alta, Adriana lució en su cuello el impresionante collar, de oro blanco de 18 quilates con 80 diamantes y rubíes naturales en forma de corazón, que José Luis Joyerías creó en exclusiva para el 80 Aniversario de ¡HOLA! Precisamente, la actriz fue una de las protagonistas del especial de nuestra revista, al recrear a Ava Gardner en una de las portadas históricas de la cabecera. Cercana, muy simpática y guapísima, nos habló de su relación con la moda: "Siempre he tratado de que fuera bastante natural, que hablara de cómo soy, en lo que me voy convirtiendo como mujer y como ser humano, y lo que me gusta transmitir al mundo. La moda tiene que ver con quién eres, con cómo te sientes e ir a favor de tu bienestar. Si es algo impuesto, y estás luchando por entrar en unos cánones imposibles, que solo te generan dolor y sufrimiento, la moda ya no tiene sentido".

Manuela Falcó Corsini, hija de los marqueses de Castel-Moncayo, posó junto a Isabella Ruiz de Rato, que nos habló de su nueva pasión: la interpretación

© BORJA DE LA LAMA La diseñadora Laura Corsini con un diseño de su firma, Bimani © BORJA DE LA LAMA Gabriela Satrústegui, con traje de Massimo Dutti; Manuela Falcó Corsini, con vestido de Ulla Johnson y zapatos de Jimmy Choo; Isabella Ruiz de Rato, con 'total look' de Redondo Brand, y la chef Lucía Ruiz Lafita, con vestido de Carolina Herrera y bolso de Jimmy Choo

Medio siglo de moda

Otra de las estrellas de la fiesta fue Eugenia Silva, con nueva melena short bob y un traje de chaqueta, de terciopelo negro, de Armani Uomo. Embajadora internacional de la casa italiana, la modelo y empresaria fue la encargada de recoger el premio en nombre del creador de Piacenza. Como recordó Mamen Sánchez, directora de FASHION y directora adjunta de ¡HOLA!, "hace casi 50 años, el 24 de julio de 1975, nacía en Milán una empresa fruto del entusiasmo y el talento de sus fundadores, que estaba destinada a ser referente universal del estilo y la elegancia». En una noche de cine y moda, Mamen (con un vestido de Jorge Acuña) también nos trajo a la memoria que, tras revolucionar la noción de elegancia femenina, Armani, "con Richard Gere en American Gigolo, hizo lo mismo con la masculina".

© BORJA DE LA LAMA Lucía Bárcena, con vestido de Juan Vidal y piezas de José Luis Joyerías, junto al modisto Fabio Encinar © BORJA DE LA LAMA Sergio de Lázaro, director creativo de Berhanyer © BORJA DE LA LAMA Las modelos Lucía López (izquierda con vestido de Silvia Tcherassi y joyas de José Luis Joyerías) y Mayka Navarro ('total look' de Dior) con los diseñadores Nacho Aguayo (Pedro del Hierro) y Diego Estrada © BORJA DE LA LAMA Juan Avellaneda © BORJA DE LA LAMA Jan Taminiau con su musa, Inés Ybarra, que vestía una creación del holandés © BORJA DE LA LAMA De izquierda a derecha, María Ramírez Gozalo y Alex Martínez Gozalo, primas y socias en Colima, y las hermanas Alejandra y Andreína Raventós, con vestidos de Metanoia

Emotivas palabras

El modisto, de 90 años, no pudo viajar a Madrid, pero nos envió un vídeo con unas palabras cargadas de emoción: "Aunque no me ha sido posible estar allí con vosotros en este momento, querría mandaros un mensaje de agradecimiento por este premio, un honor que me hace sentirme muy orgulloso. Este es un reconocimiento a mi carrera de parte de una revista que respeto y que sigo desde siempre, con la que, desde sus inicios, se instauró una relación marcada por una gran sintonía, diálogo y afecto. El público español siempre ha manifestado un gran interés por mi trabajo y se lo debo a ¡HOLA!, que ha transmitido y contribuido fielmente a la idea de elegancia y estilo de Armani. Eso ha sido muy importante para mí y continúa siéndolo también ahora. Gracias ¡HOLA!".

«Este premio me hace más ilusión recibirlo que si fuera para mí», confesó Eugenia Silva al subir al escenario, a recoger el galardón. «Me encantaría que él estuviera aquí. Mañana lo verá en las fotos y el vídeo y yo creo que se emocionará. Para él, España es un país muy especial y la revista también, le ha apoyado mucho a lo largo de su carrera. Y eso él siempre, siempre, siempre lo tiene en cuenta», continuó la «top model» internacional.

© BORJA DE LA LAMA Sofía Paramio, con un vestido de escote de vértigo de Misha; Laura Cordón, con conjunto de Es Fascinante, y Valentina Suárez-Zuloaga, con vestido de terciopelo azul de Atelier Aletheia © BORJA DE LA LAMA Victoria Mitjans y Eva Dimas, directoras creativas de Simorra © BORJA DE LA LAMA Inés y Lucía Martín Alcalde, vestidas de su firma, Martín Alcalde © BORJA DE LA LAMA Martina Jáudenes, Rochi Laffón y Lucía Páramo, vestidas las tres de Scalpers © BORJA DE LA LAMA Las hermanas Ana Cristina Portillo, con traje de Isabel Sanchís, y Eugenia Osborne, espectacular con vestido de Giorgio Armani y joyas de José Luis Joyerías © BORJA DE LA LAMA Jaydy Michel, con vestido de GOROF © BORJA DE LA LAMA De blanco y Valenzuela Atelier, María Hernández © BORJA DE LA LAMA De negro Maison Mesa, la cantante Blanca Paloma, con pendientes de José Luis Joyerías © BORJA DE LA LAMA Dani Illescas y Katia Gutiérrez-Colomer, vestida por Moisés Nieto © BORJA DE LA LAMA Lucía de la Fuente, de Karl Lagerfeld, y con joyas de José Luis Joyerías © BORJA DE LA LAMA Los actores George Steane, Sergio Alguacil y Mauricio Abad

'Menos es más'

"La clave de mi éxito ha sido no caer en tendencias pasajeras. Pienso que menos es más y nunca he buscado llamar la atención, sino siempre mantener mi sitio", comentó Alex Rivière sobre cuál cree que es el secreto de su triunfo en el mundo de la moda. La empresaria, fabulosa con un vestido rojo diseñado por ella misma, que combinó con pulsera y zapatos de Alex Rivière x Aquazzura, recibió el Premio Talento Fashion 2024 al diseño emergente, por su contribución a la moda española con su firma Alex Rivière Studio, de manos del también creador Juan Avellaneda. La diseñadora y embajadora de marcas agradeció a su equipo el duro trabajo, y compartió el premio con las dos mujeres de su vida: su madre, Mer Creus, y su socia y amiga, Bea Villarroya.

"Santiago es muy ordenado; siempre piensas que los hombres van a ser un poco más desastre", comentó Ana Cristina Portillo de su marido, tras su luna de miel

© Javier Alonso Teresa Baca, de rojo por Michael Costello © Javier Alonso Johanna von Müller-Klingspor, de blanco © Javier Alonso Mónica Sada © Javier Alonso Paula Ordovás, embarazada, con un vestido túnica de Taller Marmo © Javier Alonso Adriana Ugarte, con el impresionante collar creado por José Luis Joyerías, en oro blanco con 80 diamantes y rubíes, por el 80 aniversario de ¡HOLA!

Mujeres excepcionales

Fue una noche inolvidable, con algunas de las mujeres más fascinantes y excepcionales del panorama social, aunque algunas de ellas no suelen prodigarse en fiestas, lo que hizo su presencia aún más especial. Tal es el caso de Manuela Falcó Corsini, la hija mayor de los marqueses de Castel-Moncayo, guapísima con un vestido negro con vibrante estampado de Ulla Johnson y zapatos dorados de Jimmy Choo. Manuela llegó con Isabella Ruiz de Rato, con nueva imagen —ahora luce su melena más oscura— y vestido de color lila y accesorios en coral de Redondo Brand. La hija de Juan Antonio Ruiz, 'Espartaco', y Patricia Rato es una enamorada del Derecho. Pero recientemente decidió apostar por lo que siempre había deseado: ser actriz. "En casa no sorprendió, porque siempre había querido serlo, desde pequeña. Lo que sí sorprendió fue la manera en que me lo tomé. Cambié mi rutina para que todo girara en torno a la interpretación", nos explicó Isabella. La joven admitió que «después de ejercer (el Derecho), volví a lo que quería ser de niña y empecé otra vez a estudiar y a trabajar en ello". Por último, a la pregunta de si la veremos pronto en la gran pantalla, Isabella respondió ilusionada: "Dentro de poco, eso espero".

Eugenia Osborne llegó radiante con un vestido de baile, con escote palabra de honor y falda de vuelo en negro, con cristales bordados y detalles en azul Klein, de Giorgio Armani, y pendientes, anillo y pulsera de oro blanco y diamantes de José Luis Joyerías. Hacía pocos días que la hija mediana de Bertín Osborne había perdido a su abuelo, el aristócrata Enrique Ortiz López-Valdemoro. "Estuvo muy bien hasta hace un mes, así que ha tenido una vida muy buena y bien. Tenía 96 años, era algo esperado", comentó la creadora de contenido, que también nos dijo que había estado con su abuelo la semana de antes, "y le vi bien de salud, pero la cabeza ya no le funcionaba bien, aunque seguía con su humor de siempre. Mi padre está bien y mis tías, también".

© Javier Alonso © FERNANDO JUNCO El momento del encendido del Empire State con los colores de ¡HOLA!, que todos los invitados (arriba, Johanna, Teresa, Mónica y Sara Galindo) recogieron con sus móviles © Victoria Muñoz

Eugenia coincidió en la fiesta con su hermana pequeña, Ana Cristina Portillo Domecq, a la que la hija de Bertín no veía desde el día de su boda, en Jerez, con Santiago Camacho. Recién llegada de su luna de miel —"ha sido increíble, a mí me encanta viajar y me encanta comer, hemos estado en Maldivas y en Japón y he alucinado", señaló—, hacía su entrada en la fiesta FASHION guapísima, con un traje pantalón negro de Isabel Sanchís. La más pequeña de las hijas de Sandra Domecq nos habló de cómo le ha sorprendido convivir con su marido, ya que, hasta después de casados, no habían vivido juntos: "Es muy ordenado; siempre piensas que los hombres van a ser un poco más desastre, y creo que él es quien me impone a mí el orden. Yo vivo entre telas, acuarelas… Además, le encanta cocinar y se le da muy bien".

© BORJA DE LA LAMA Un primer plano de Eugenia Silva, en esmoquin de Armani © Javier Alonso El momento en el que Giorgio Armani agradece su premio desde Milán, entre Mamen Sánchez, directora de FASHION, y Adriana Ugarte

Primeros nombres de la costura

Primeros nombres de la aguja como Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro; Sergio de Lázaro, al frente de Berhanyer; Jorge Redondo, Fabio Encinar, Diego Estrada, Laura Corsini, creadora de Bimani; Eva Dimas y Victoria Mitjans, el tándem de la dirección creativa de Simorra; Maite Gassó, diseñadora de Maite by Lola Casademunt, Beatriz de la Cámara, con joyas de José Luis Joyerías, entre otros, no quisieron perderse la fabulosa fiesta de FASHION. "Es una revista única, con un estilo único que se reconoce enseguida, que en moda es lo más difícil, porque cuando creas una colección es muy importante que se reconozca", subrayó Avellaneda, que coincidió en el aperitivo —durante el que se sirvió un cóctel mítico Gin Fizz, reinterpretado por Martin Miller’s— con Jan Taminiau, el creador holandés favorito de Reinas como Máxima de los Países Bajos y Matilde de los belgas. El modisto asistió con Inés Ybarra, junto a la que protagoniza un reportaje dedicado a diseñadores y sus musas en el número de noviembre de FASHION.

© FERNANDO JUNCO Eugenia Silva con Mirari González y Anoushka Borghesi, de Armani © Rubén Seglar, @Untie.agency Alex Rivière posando junto a su madre, una elegantísima Mer Creus © FERNANDO JUNCO Con Juan Avellaneda © Victoria Muñoz Las modelos premiadas con Lucía Rivera

"El año pasado vine embarazada"

Teresa Baca, espectacular mujer de rojo con un diseño de Michael Costello, comentaba que el año pasado acudió a esta fiesta embarazada de su hija, Teresita, "y ahora ya está casi andando". La modelo sevillana nunca se ha perdido una de nuestras fiestas, y ya es parte de la familia ¡HOLA!, al igual que Lucía Rivera, que impactó a todos los presentes con un vestido de Giorgio Armani de archivo. Antes de hacer entrega del Premio Talento a los nuevos rostros de la moda, Lucía nos habló de su padre, Cayetano Rivera: «Está fenomenal, lo veis todos", así como también de la buena relación que mantiene con la novia de su padre. "Tengo la suerte de tener a María Cerqueira en mi vida, que es una mujer maravillosa. Y de conocer a Kika —la hija de la presentadora portuguesa—, que también es maravillosa. Estoy encantada con que ella esté con mi padre".

© Victoria Muñoz Jaime Barroso con Curi Gallardo © FERNANDO JUNCO Los 'influencers' Alexandra Federicca y Vital Villarrubia disfrutando de las palomitas en un Hyundai Ioniq 6 © Javier Alonso Pablo López, CEO de Silbon, junto a Mónica Silva, dircom de El Corte Inglés y madre de Jaime Barroso © Victoria Muñoz Olivia Márquez, Linette Finat y Carmen Roldán © FERNANDO JUNCO Fuen Albaladejo, posando ante un Hyundai Santa Fe

Actores e influencers

El squad de jóvenes actores formado por Lucía de la Fuente, con vestido de Karl Lagerfeld y joyas de José Luis Joyerías; George Steane, de Giorgio Armani; Mauricio Abad, de Emporio Armani, y Sergio Alguacil, de Antonio Morato, coincidió con algunos de los influencers que arrasan en las redes. Algunos de ellos fueron la pareja de guapos formada por Daniel Illescas y Katia Gutiérrez-Colomer, con vestido de Moisés Nieto; Rochi Laffón, Martina Jáudenes y Lucía Páramo —las tres con diseños Scalpers—; Sofía Paramio, con vestido de Misha; Lucía Bárcena, con un fabuloso traje de Juan Vidal y piezas de José Luis Joyerías; Paula Moya, con vestido de The IQ Collection; Paula Ordovás, que presumió de su silueta premamá con un vestido en blanco y negro de Taller Marmo, y la cantante Blanca Paloma, con vestido de Maison Mesa y pendientes de José Luis Joyerías.

© Victoria Muñoz De izquierda a derecha, Isa Guerrero, Manuela López de Carrizosa, Esperanza Domecq y Sol Domecq © PEPINO MARINO Gadea Nowack y Manuela Falcó Corsini © FERNANDO JUNCO Gabriela de León con vestido de estampado geométrico en gris y negro © PEPINO MARINO Bailando, Flavia y Hilda Medina Martínez Conradi (hijas de los aristócratas Felipe Medina y Fátima Martínez-Conradi y sobrinas nietas de Nati Abascal) y Gabriela de León (hermana de María de León) © Victoria Muñoz Martina Jáudenes © PEPINO MARINO Marta Hernández (izquierda) y Natalia Gil de Biedma © Victoria Muñoz Nadja y Nina Mijatovic con Carlos Álvarez © FERNANDO JUNCO Nadja y Nina Mijatovic, con el DJ Álvaro Naive, Fuen Albaladejo y Rochi Laffón), vistieron de Scalpers

Un final de cine

Tras el cóctel, llegó el momento de la cena, durante la que los invitados ocuparon mesas, cómo no, con nombres de títulos míticos de Hollywood y de Europa... A las doce en punto de la noche, antes de que diera comienzo el after party más divertido, a cargo del DJ Álvaro Naive, FASHION tenía reservada una magnífica sorpresa. Gracias a una conexión en directo con Nueva York, los invitados asistieron, en una pantalla gigante, al momento en el que el Empire State se iluminaba en rojo y blanco, los colores de ¡HOLA!, por nuestro 80 aniversario. Un final de cine para una fiesta, en todos los sentidos, de película.

© Victoria Muñoz Blanca Paloma admirando las piezas de José Luis Joyerías © FERNANDO JUNCO Lucía López con pendientes y pulsera de la misma firma © FERNANDO JUNCO Manuela López de Carrizosa, entre Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo © Victoria Muñoz Lucía de la Fuente con las piezas de José Luis Joyerías © FERNANDO JUNCO Fuen Albaladejo, vestida de Scalpers, en el espacio de Martin Miller’s