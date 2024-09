Alex Rivière: talento para inspirar y crear

Está en un momento álgido, disfrutando del éxito de su firma de moda y de su idílica vida familiar. Enlazando unos proyectos con otros, y superando las dificultades que supone emprender, nuestra protagonista ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda. Un sueño hecho realidad, que un día imaginó, siendo aún una niña. La moraleja de su historia nos dice que perseverar en lo que a uno le apasiona merece la pena, y que los deseos se cumplen.

© Rocío Ramos El estampado animal siempre tiene un espacio en el armario de Alex Rivière-Sieber. Y en esta imagen cobra todo el protagonismo, con este dos piezas, de Dior

-Alex, tres años ya desde que fundaste tu firma de moda. ¿Esperabas este éxito tan pronto?

-Nunca imaginé un timeline concreto para que empezase a haber un reconocimiento significativo. Nuestro foco ha sido la mejora continua, junto con una estrategia a largo plazo. Y esta ha sido la fórmula para acercarnos al éxito.

-¿Cómo ha evolucionado la marca desde entonces?

-Empezamos con resort y, ahora, hemos evolucionado para ofrecer un vestuario completo con prendas clave y atemporales. Nuestra intención es seguir creando esas piezas a las que siempre vuelvas a recurrir, imprescindibles en el armario, con la premisa de que son útiles todo el año. Así como colaboraciones de codiseño con otras marcas, con las que compartimos esa visión.

© Rocío Ramos Con total look, de Ferragamo, y collar, de Chaumet

© Rocío Ramos Clásico y atemporal, con diseños de los que no te cansas nunca y que combinan con todo. En resumen, un éxito seguro. Estas podrían ser las premisas del estilo de Alex Rivière-Sieber, quien posa en estas líneas con dos looks que siguen estas máximas. Sobre estas líneas, con una sofisticada propuesta, en clave working girl, de Saint Laurent

-¿Qué fue lo más duro de emprender?

-Tengo la gran suerte de ver mi trabajo como mi pasión y mi hobby, así que, cuando encuentro dificultades, suelo pensar que hay una solución para todo. Seguramente, el mayor reto es encontrar tiempo para todo de forma equilibrada.

-¿Y lo más gratificante de lanzar tu propia firma?

-Hay muchos momentos gratificantes. Recuerdo la primera vez que vi la etiqueta bordada con mi nombre. Nunca pensé que un detalle tan pequeño significase tanto para mí. Hay dos momentos que disfruto especialmente: cuando producimos las campañas y vemos a la modelo vestida, la actitud, el entorno... y que todo el lenguaje que intentamos transmitir se materializa, y cuando veo la prenda en la calle.

-Echando la vista atrás, ¿cambiarías hoy algo de esos comienzos?

-No cambiaría nada, cada paso que he dado me ha llevado a donde estoy ahora.

© Rocío Ramos Los blazer son un básico del armario de la diseñadora y empresaria, Alex Rivière-Sieber, que maneja como nadie los estilismos de aire masculino. Junto a estas líneas, con maxichaqueta, de corte esmoquin, y camisa satinada, de Loewe, que combina con shorts, de Dsquared2; zapatos, de Saint Laurent, y cinturón, de Cartier

© Rocío Ramos Nuestra mujer de portada se caracteriza por mezclar los básicos, realzándolos hasta el infinito. Como prueba, esta sugerente imagen, en la que una camisa blanca, de Dior, junto a una falda larga negra, de Alex Rivière Studio, complementados con sandalias, de Alex Rivière x Aquazzura, hacen pura magia

-Tus diseños son una extensión de tu estilo. ¿Cuáles son sus claves?

-Siempre pienso en prendas de las que no me vaya a cansar. Looks que transmitan el tipo de mujer que soy y quiero proyectar. La atemporalidad y versatilidad son claves. Mucho negro, leopardo, muy femenino, pero con carácter.

-Siempre señalas la importancia de un buen equipo. ¿Qué cualidades valoras más en las personas, a la hora de trabajar?

-La lealtad y la honradez son algo imprescindible para mí. Me gusta invertir en las personas, ayudarles a sacar su potencial, y eso hace que yo saque también el mío. Nuestro equipo se ha convertido en una familia, y trabajar, en algo divertido y estimulante, no una mera obligación.

© Rocío Ramos Fiel seguidora del ‘menos es más’, Alex Rivière-Sieber tiene la fórmula para crear looks glamurosos con el menor número de elementos. ¿El secreto? Apostar por el color negro, los cortes sencillos y femeninos y un buen tacón. Arriba, la diseñadora lleva pendientes dorados, de Alex Rivière x Aquazzura

-Y en tu vida personal, ¿qué te hace querer a alguien cerca de ti?

-Lo mismo, valoro muchísimo la lealtad, la honradez, la palabra dada y el compromiso... Pienso que se están perdiendo en esta sociedad, en la que predomina el egoísmo y parece que ‘todo vale’. Para mí no hay nada como ser veraz con quién eres y lo que haces.

-¿Qué podemos encontrar en Alex Rivière Studio para esta nueva temporada?

-Esta colección es muy especial para mí, tiene casi todos los imprescindibles que necesito en mi armario. Me atrevería a decir que todo combina con todo.

© Rocío Ramos Sobre estas líneas, sentada, posa con vestido negro palabra de honor y zapatos de tacón rojos, todo de Sportmax

-Danos un secreto de belleza que nunca te falle.

-Hacer al menos 30 minutos de deporte al día. Me quita todos los males.

-¿Qué has descubierto recientemente de ti misma y que no sabías?

-Llevo una temporada con un ritmo de trabajo alto y, a pesar del cansancio, me da un gran subidón ver todo lo que logro hacer en un día.

-¿Cuáles van a ser tus claves para afrontar la vuelta al cole?

-Intentar tener la máxima rutina posible, pese a tener una dinámica de vida muy cambiante.

© Rocío Ramos