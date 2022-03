Clase de estilo con Alex Rivière: 'Soy fiel a comprar menos y de más calidad'

Prescriptora de moda, modelo, diseñadora, emprendedora con marca propia, estilista… Alex Rivière (Cataluña, 1990) es una de las figuras más completas del panorama fashion actual en España. Su inconfundible estilo, sobrio y refinado, pero con guiños atrevidos y sofisticados, la ha convertido en un referente entre las mujeres de todas las edades. ¿El secreto de su éxito? Ser fiel a su esencia, trabajar duro por su carrera creativa, y tener por bandera en sus estilismos una premisa: menos es más. Y, por supuesto, le preguntamos a Alex, no solo el secreto tras su popularidad y looks impecables, sino cuál es su firma de moda preferida para esta temporada.

Nos reunimos con la atractiva barcelonesa para ahondar en sus proyectos y su estilo tan imitado por su séquito de seguidores, en el que la elegancia y la modernidad se dan la mano con piezas atemporales de materias prima de excelente calidad. Pero, ¿dónde invierte Alex? En marcas alineadas con su filosofía de moda sostenible, tejidos premium y patrones impecables. Por eso, Falconeri, la firma italiana de la que es embajadora, perteneciente al grupo Calzedonia, es para ella una apuesta segura. “Utilizan materiales de origen natural como el cashmere que no contamina y es biodegradable”, nos confirma la modelo.

VER GALERÍA

DESCUBRE LA NUEVA COLECCIÓN DE FALCONERI

Falconeri se ha convertido en la firma de culto de grandes personajes y celebrities españolas como lo son Alex Rivière y Nieves Álvarez. Ambas coinciden en que el sello de calidad en las prendas de cashmere y la gran variedad de opciones en cuanto a colores y siluetas que ofrece la firma italiana, con presencia en España desde hace 4 años, son algunas de las razones por las que Falconeri no tiene comparación en su categoría. Sigue leyendo y descubre en exclusiva las piezas favoritas de Alex de cara a este invierno.

Alex, ¿cuáles son tus tendencias favoritas de esta temporada?

No suelo ser fiel a las tendencias. Siempre he sido partidaria de invertir en buenos fondos de armario, prendas atemporales y comprar menos y de más calidad. Soy fanática de los cortes masculinos, la sastrería, un buen denim, camiseta blanca y jerséis de cashmere, y botas ecuestres.

¿Y tus imprescindibles de otoño invierno?

Blazers de corte masculino, maxi abrigos y mucho cashmere.

Constantemente estás viajando, ¿qué es lo que nunca puede faltar en tu maleta?

Un blazer y cashmere, es mi uniforme diario. Para la noche, incluyo siempre un look negro, ya sea un little black dress o un pantalón de cuero o leggings con blazer tipo smoking.

¿Te inclinas por la moda sostenible, más respetuosa con el medio ambiente?

Cada vez soy más consciente de la importancia de tomar responsabilidad y apostar por la moda sostenible. Por eso, intento trabajar con marcas que comparten filosofía y valores como es el caso de Falconeri. En lo que respecta a mi marca, Alex Rivière Studio, estamos incluyendo cada vez más materiales naturales y mejorando día a día nuestros procesos de trabajo para ocasionar el menor impacto posible en el medio ambiente y ayudar a las economías locales.

VER GALERÍA

Por eso, como dices, apuestas por Falconeri, ¿verdad?

Sí, apuesto por Falconeri por sus prendas atemporales, versátiles y de calidad y porque, además, utilizan materiales de origen natural como el cashmere que no contamina y es biodegradable.

¿Por qué te identificas con su estilo?

Mi estilo siempre se ha caracterizado por la búsqueda de la elegancia y simplicidad; prendas de mucha calidad que perduran en el tiempo y que conforman mi fondo de armario.

¿Qué es lo que más destacas de sus prendas de cashmere?

Son prendas cómodas, superversátiles y ligeras. Me gusta mucho el colorido que trabajan cada temporada. Mis preferidos: el azul marino, el beige y para esta temporada el verde intenso.

¿Desde cuándo conoces la marca?

Conocí la marca hace unos cuatro años cuando abrieron su primera tienda en Barcelona. Desde entonces, he trabajado con ellos y me siento muy identificada con su forma de hacer moda. Falconeri pretende acercar la artesanía Made in Italy al consumidor y de alguna manera, democratizar el lujo.

VER GALERÍA

Y hablando de marcas, además de triunfar como embajadora de moda, te has lanzado al mundo del diseño... ¿Qué tal va tu firma?, ¿cómo ha sido la aceptación entre el público?

Estoy muy contenta porque llevaba muchos años queriendo montar mi propia marca y la aceptación ha sido increíble. Estamos trabajando en la próxima colección de verano 2022, que es mucho más amplia tanto por modelos como colores, siempre centrándonos en prendas de baño y beachwear. Estoy deseando poder compartirlo con vosotros.

Además, el pasado verano, Christian (su novio, el empresario Christian Sieber) te pidió matrimonio. ¿Has empezado ya con los preparativos de la boda?

Tenemos muchas ideas, pero no hemos tenido tiempo de empezar a organizar nada. Sobre todo, porque no sabemos todavía dónde nos casamos.

¿En qué fechas os gustaría casaros?

No tenemos fecha todavía, con nuestras agendas de trabajo es muy complicado programar con mucha antelación, pero nos gustaría casarnos en 2022.

VER GALERÍA

¿Te gustaría una boda multitudinaria o más íntima?

Siempre he soñado con una boda íntima.

¿Ya tienes diseñador para tu vestido?

Todavía no tengo vestido, pero sí muchas ideas. Me gustaría apostar por una marca española.

¿Cuál es el balance que haces de este año?

Es un balance superpositivo porque he podido seguir creciendo en mi trabajo, disfrutar de los que más quiero y recientemente hemos tenido una nueva incorporación a la familia, “Domino”, nuestra perrita. Mucha gente me pregunta por su raza y es un working spaniel.

Realización y producción: BAD CREATIVE STUDIO. Fotografía: MÓNICA SUÁREZ DE TANGIL. Peluquería y maquillaje: OLGA HOLOVANOVA.