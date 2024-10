Foto a foto: los invitados a los Premios FASHION al Talento 2024

La revista FASHION, del grupo ¡HOLA!, reconoce un año más a las personalidades que han impulsado cambios positivos en el sector de la moda con los Premios al Talento 2024. Lo ha hecho con una fiesta espectacular que ha reunido a invitados tan elegantes y vinculados al sector como Eugenia Silva, Ana Cristina Portillo, Lucía Rivera y Eugenia Osborne, entre muchos otros. Todos ellos disfrutan de una velada mágica cuya temática ha logrado convertir el restaurante La Borda del Mentidero, en un plató del Old Hollywood, transportando a todos los asistentes a la década comprendida entre 1910 y 1920.

Adriana Ugarte

La primera en aparecer en el citado lugar, ha sido la encargada de presentar esta noche mágica. Adriana Ugarte ha llegado a esta cita deslumbrando y luciendo un espectacular vestido largo de lentejuelas negras y aberturas laterales, firmado por Michael Kors, que ha conjuntado con unas sandalias plateadas de Aquazzura y el pelo recogido en una coleta alta. Un look que ha rematado con un impresionante collar de oro blanco de 18 quilates con 80 diamantes y rubíes naturales en forma de corazón que José Luis Joyerías ha creado en exclusiva para el 80 Aniversario de ¡HOLA! La actriz, muy celosa de su intimidad, rompió con su discreta vida para presentar a su novio, Juan Antonio Rosa Gómez, hace menos de un año. La protagonista de El tiempo entre costuras aprovechó su aniversario para dedicarle unas emotivas palabras: “Me ha elegido para caminar a su lado. Afortunada yo. Feliz cumpleaños, mi amor”.

Eugenia Silva

Fiel a esta cita, Eugenia Silva ha lucido un elegantísimo y adecuado traje de chaqueta de terciopelo negro, firmado por Armani, y compuesto por una chaqueta de doble botonadura, solapas satinadas y hombros estructurados y unos pantalones acampanados. Debajo de la blazer lleva una camisa clásica con un broche brillante sujetado al cuello y mangas con puños para gemelos. Hace dos años, fue ella la galardonada de los Premios Talento Fashion 2022. "Gracias por confiar en mí desde que tenía 16 años, por haber apostado por mí a lo largo de mi vida", declaró. Este año, ha sido la encargada de recoger el premio al talento que ha ganado Giorgio Armani. "Este premio me hace más ilusión recibirlo que si fuera para mí" ha confesado la modelo al subirse al escenario.

Eugenia Osborne

Derrochando elegancia, estilo y carisma. Así ha llegado Eugenia Osborne a la exclusiva fiesta donde se han reunido grandes protagonista del mundo de la moda. La familia Osborne ha pasado unos días complicados tras el fallecimiento de su abuelo paterno: "Estuvo muy bien hasta hace un mes, así que ha tenido una vida muy buena y bien", contaba la hija de Bertín. En cuanto a su vestimenta, ha vuelto a demostrar su buen gusto por la moda y las joyas. Ha optado para esta noche tan especial por un vestido de Armani de palabra de honor con escote corazón en negro, y detalles en azul klein que ha acompañado de unas sandalias de tacón con tiras en color negro. Un look al que ha puesto el broche final con unos pendientes de oro blanco de 18 quilates y diamantes; un anillo de oro blanco de 18 quilates y diamantes; y una pulsera de oro blanco de 18 quilates de José Luis Joyerías.

Ana Cristina Portillo

Impecable. Es la palabra que podemos utilizar para describir a Ana Cristina Portillo esta noche. Con un traje negro con pantalón ancho, y con un escote en pico que deja ver una gargantilla larga de diamantes. La hermana de las hijas de Bertín Osborne está viviendo una época maravillosa, ya que el próximo 28 de este mes de octubre, se cumple el primer mes de su boda con el ingeniero industrial Santiago Camacho, tras siete años de noviazgo. De hecho, nos ha contado a ¡HOLA! cómo están siendo sus primeros días de convivencia y nos ha desvelado que lo que más le gusta de él, es que "es muy ordenado".

Lucía Rivera

Nada más bajarse del coche, Lucía Rivera ha acaparado todos los flashes con un look elegante a la par que original. Un vestido largo de cristales negros con dibujos en rojo y plata que luce con unas sandalias negras. La hija de Blanca Romero ha optado por llevar el pelo recogido en una caleta baja y unos discretos pendientes de diamantes.

Jaydy Michel

Jaydy Michel adora la moda. Una pasión que ha heredado su hija Manuela, nacida de su relación con Alejandro Sanz. Por ello, tenía que estar presente en esta cita en La Borda del Mentidero de Madrid. La modelo lleva una prenda de alta costura con escote en pico de fondo negro y joyas bordadas que ha combinado con unas sandalias negras. Por si las temperaturas caían en la capital, ha optado por llevar una blazer oversize del mismo color que su vestido, ya que la mínima ha rozado los 15 grados.

Alex Rivière

Alex Rivière, fiel a su estilo, ha lucido un elegante look siguiendo el dress code de la fiesta: gala black tie. “La clave de mi éxito ha sido no caer en tendencias pasajeras. Pienso que menos es más y nunca he buscado llamar la atención, sino siempre mantener mi sitio". Eso es lo que respondió la modelo y diseñadora a ¡HOLA! al preguntarle cuál era el secreto de su triunfo en el mundo de la moda. La embajadora de marcas, que es una de las homenajeadas de la noche con el galardón al diseño emergente, gracias a su trabajo como diseñadora que ha impulsado a través de su propia firma, ha lucido un distinguido vestido rojo de amplias mangas, una silueta con nudo fruncido en la cintura y confeccionada en crepé, que combinaba con unas sandalias negras de cordones.

Isabella Ruiz de Rato

La hija de Patricia Rato y Juan Antonio Ruiz, Espartaco, es abogada de profesión y también enamorada del derecho. Aunque descubrió su verdadera vocación con doce años en Inglaterra, es ahora cuando ha decidido apostar por lo que siempre deseó, ser actriz. La joven ha posado ante nuestros fotógrafos antes de entrar en la cena de los Premios FASHION al Talento 2024 con un vestido con abertura lateral en color lila y accesorios en coral.

Teresa Baca

Entre los numerosos amigos de la gran familia ¡HOLA!, se encuentra Teresa Baca, quien está feliz junto a su marido y su hija Teresita, a quien presentó en exclusivo a ¡HOLA! La modelo ha lucido esta noche un precioso vestido largo en color rojo, con cuello plisado, mana larga, aberturas laterales y cola. Obra del diseñador estadounidense Michael Costello. Además, la gran sorpresa ha sido cuando la periodista y reportera se ha dado la vuelta mostrando que lleva un pronunciado escote que deja toda su espalda al aire. Ha optado por llevar el pelo recogido en una coleta dejando ver los impresionantes pendientes de oro y diamantes que provocaban una gran luminosidad en su rostro.

Lucía Bárcena

Lucía Bárcena, influencer gallega, es una apasionada de la moda y por ello ha querido estar presente en esta velada de ensueño con un vestido de Juan Vidal en color champán, vaporoso, en el que destaca una de las últimas tendencias: un gran lazo en el cuello. Lo ha acompañado de unos tacones de Aquazzura, un clutch dorado y piezas de José Luis Joyerías.

Blanca Paloma

La cantante ilicitana, Blanca Paloma, que se encuentra inmersa en la creación de su música, ha acudido a la gran fiesta de los Premios al Talento 2024. La artista ha optado por un vestido ajustado de cuero y unos pendientes de oro de 18 quilates, diamantes y zafiros junto a una pulsera a juego de José Luis Joyerías.

Juan Avellaneda

Juan Avellaneda es uno de los diseñadores más destacados de nuestro país. Desde que sacó su primera colección tras estudiar en Barcelona y Londres, no ha dejado de dar importantes pasos en la moda y triunfar con sus colecciones, femeninas y masculinas. Su seña de identidad son los trajes, piezas únicas como el que ha lucido esta noche, compuesto por una espectacular chaqueta de terciopelo.

Lucía Páramo

Durante la noche, los invitados han disfrutado de un exclusivo menú y una fiesta pensada para homenajear a los protagonistas de las páginas de la revista FASHION, como Lucía Paramo, quien ha optado por un vestido distinguido y estiloso para la ocasión.

Daniel Illescas y Katia Gutiérrez-Colomer

Con su característica naturalidad y buen carácter, han llegado Daniel Illescas y Katia Gutiérrez-Colomer. La pareja de guapos, a los que les encanta realizar planes en común e, incluso, han protagonizado varias campañas publicitarias juntos, han posado en el photocall antes de comenzar la entrega de los premios

Paula Moya

La influencer española Paula Moya, también conocida como Paula Loves, luce un vestido en tonos tierra, perfecto para la ocasión, de The IQ Collection, con cuello perkins y detalles plisados, que destacaba por sus marcadas hombreras y los botones metalizados frontales. La creadora de contenido se dio el 'sí, quiero' con su ya marido, Sergio Baltasar, en una ceremonia íntima y privada celebrada en Baiona hace dos meses.

Valentina Suárez-Zuloaga

La cofundadora de ES Fascinante se ha decantado por un vestido de terciopelo azul, firmado por Atelier Aletheia con cuello chimenea que ha llevado con una capa de inspiración vintage - de la firma Kolonaki - y unas bailarinas planas en dorado.

Rochi Laffon

Rocío Laffon o 'Rochi', como cariñosamente la llama Victoria Marichalar, es una apasionada de la hípica y de la moda, tal y como nos contó a ¡HOLA! Ha llegado al citado lugar de la capital para disfrutar de esta fiesta repleta de detalles con un vestido midi de manga corta, en colores tierra y firmado por Scalpers.

Jorge Redondo

El diseñador Jorge Redondo, fundador y director creativo de la firma Redondo Brand, no ha querido perderse el evento de la temporada.

Mayka Merino

Mayka Merino, top model española, ha confiado en Dior con un total black look de palabra de honor de la colección Primavera/Verano 2024, que ha conjuntado con un bolso Mini Saddle, unas sandalias de tacón con plataforma en color negro y joyas del sello francés.

Lucía López

La modelo Lucía López ha posado con un vestido largo de cuello de escote halter en marrón oscuro. Un ceñido diseño de Silvia Tcherassi cuya falda envolvente y drapeada destacaba de forma especial que ha combinado con complementos dorados, con unas sandalias de tacón a juego con pendientes y pulsera de oro de José Luis Joyerías.

Maite Gassó

De fucsia y del brazo de su marido. Así ha posado Maite Gassó, la creadora de la firma Lola Casademunt, una de las firmas favoritas del panorama nacional.

Fabio Encinar

Siguiendo el dress code marcado para la velada, el diseñador madrileño, Fabio Encinar, ha llegar a la fiesta para disfrutar de una noche en la que no falta ningún detalle.

Paula Ordovás

La influencer Paula Ordovás no ha querido faltar a este evento tan especial para la moda. Lo ha hecho con un vestido fluido de manga amplia asimétrica en blanco y negro, de la firma Taller Mamo, que conjuntaba con un bolso metalizado de Aquazzura y joyas de Gold&Roses.