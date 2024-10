Jaydy Michel reacciona al rumorado romance de Alejandro Sanz con Candela Márquez

Pleno en su carrera en la música, Alejandro Sanz ha sido blanco de rumores de nuevo noviazgo. Las sospechas de romance con Candela Márquez crecieron cuando fueron captados hace unos días en un partido del Inter Miami. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, hay quienes aseguran que entre ambos hay algo más que amistad. Jaydy Michel, exesposa del cantante y madre de su primogénita, ha sido cuestionada al respecto y ha expresado su opinión sobre la supuesta relación amorosa del intérprete.

© Getty Images Alejandro Sanz ha sido vinculado sentimentalmente con Candela Márquez.

Jaydy asistió a una fiesta en Madrid por el aniversario de una marca y ahí fue cuestionada sobre el comentado nuevo romance de Alejandro. La modelo mexicana se mostró sorprendida, pues al parecer no estaba enterada. “¿Ah sí? No sabía porque he estado unos días con mi esposo en México y me desconecté. Tres días pudimos desconectarnos y acabó de volver y no, no me he enterado de nada”, dijo ante las cámaras de Europa Press.

Sin embargo, Jaydy se mostró feliz por la idea de que su ex tenga una nueva ilusión en el amor. “Me parece maravilloso que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro”, dijo refiriéndose a Manuela, de 22 años, hija de ambos. “Cuanto más feliz esté mejor va a componer y bien va a estar mi hija".

© Getty Images Jaydy Michel asistió a la fiesta de aniversario de la marca Rowenta, en Madrid.

La guapa mexicana fue cuestionada también sobre si en algún momento ella inspiró alguna canción de Alejandro, ello debido a las versiones de que Palmera en el Jardín, el próximo tema musical del español, hablará de su ruptura con Rachel Valdés y los motivos detrás de ella.

“Yo de eso ya no tengo nada que hablar. Yo estoy con mi esposo”, dijo, refiriéndose al futbolista mexicano Rafael Márquez, padre de su hijo menor. “O sea, me parece un poco feo hablar de esas cosas. En su momento hablé de eso. Ya, yo creo que él está muy bien, muy feliz. Y eso yo creo que es lo mejor. Y yo estoy feliz con mi esposo y cada quien toma su camino. Entonces yo creo que ya hablar mucho de él no pega hoy”, expresó.

El cariño prevalece en la relación de Alejandro y Jaydy

Si bien la relación de pareja entre Alejandro y Jaydy terminó hace casi 20 años, ellos se han mantenido unidos por el gran amor a su hija en común. En diversas ocasiones, la modelo se ha expresado con gran respeto y cariño sobre el cantante, dejando ver además una gran madurez.

© Getty Images Alejandro Sanz y Jaydy Mitchel se separaron en 2005 tras seis años de matrimonio y una hija en común.

En octubre del año pasado, Michel fue cuestionada sobre los rumorados problemas fiscales que afectaban Alejandro, y sin dudar le expresó su apoyo. En un encuentro con la prensa, la modelo dijo desconocer los detalles del tema, pero fue clara al señalar que “siempre” lo apoyaría.

Y en junio de 2023 cuando el intérprete de Amiga Mía cantante atravesaba por un bache emocional que él mismo reconoció en redes sociales, Jaydy reveló que ya había tenido comunicación con él. “El motivo de su malestar no lo sé, sí he estado en contacto con él, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Yo creo que es muy valiente por su parte”, expresó entonces en aquel momento a medios como Europa Press. Además, celebró la postura del cantante de defender a Rachel Valdés, su exnovia, de quienes la acusaron de provocar el estado de ánimo de Sanz. “Es un caballero y creo que está siendo como él es, bravo por él”, dijo.