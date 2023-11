Alejandro Sanz coincide con su ex esposa Jaydy Michel en una noche especial en Madrid

El matrimonio de Alejandro Sanz y Jaydy Michel terminó hace casi 20 años, pero ellos siguen unidos por un lazo irrompible: el amor a su hija Manuela. La expareja ha dado cátedra de madurez con la cordial y respetuosa relación que guardan tras su divorcio, de hecho, hace unos meses la modelo le expresó su apoyo al cantante cuando pasaba por un momento complicado. Ahora, ella y el intérprete han coincidido bajo el mismo techo, en la que ha sido una noche llena de glamour.

©@alejandrosanz



Alejandro con el gran protagonista de la noche.

La noche del pasado 28 de noviembre se llevó a cabo el estreno global de Berlín, el ‘spin off’ de la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel. El evento se llevó a cabo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid. Pedro Alonso, el protagonista de la serie, contó con la compañía de grandes celebridades durante la velada, incluidos el intérprete de Amiga Mía y la modelo mexicana.

El cantante de 54 años asistió al estreno usando un elegante traje negro, camisa blanca y pajarita. Alejandro se dejó ver de muy buen ánimo a su paso por la alfombra roja, demostrando una vez más que ya dejó atrás aquellos duros momentos que vivió hace unos meses cuando admitió estar pasando por un bache emocional. Refugiado en su música y en el cariño de los suyos, Sanz se ha recuperado, demostrando su temple y fuerza de voluntad.

Su familia y amigos han sido clave en la mejoría del cantante, y precisamente en el estreno estuvo presente una de las personas cercanas a Alejandro, Jaydy. La modelo lució guapísima en un sexy vestido blanco y negro con estampado floral y pronunciado escote, con el que desfiló a su llegada al evento en el que coincidió con su exmarido.

El respeto, cariño y apoyo prevalecen

Si bien el cantante y la mexicana no fueron captados juntos y ninguno compartió ningún vistazo de un acercamiento, no sería para nada raro que durante el evento se hayan saludado. Y es que, por lo que Jaydy ha dejado ver recientemente en sus encuentros con la prensa, mantiene no solo comunicación con el padre de su hija, sino también una cariñosa y cordial relación.

A finales de octubre, cuando fue cuestionada sobre la rumorada situación fiscal adversa que atravesaba Alejandro, la modelo no hizo más que expresar su apoyo hacia él. En un encuentro con la prensa, la modelo dijo desconocer los detalles del tema en el que Sanz estaba envuelto, pero fue clara al señalar que “siempre” lo apoyaría.

Y meses atrás, cuando el cantante atravesaba por su duro bache emocional que reconoció en redes sociales, Jaydy reveló que ya había tenido comunicación con él y además se deshizo en halagos. “El motivo de su malestar no lo sé, sí he estado en contacto con él, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Yo creo que es muy valiente por su parte”, expresó entonces la mexicana ante medios como Europa Press. Además, celebró la postura del cantante de defender a Rachel Valdés, su exnovia, de quienes la acusaron de ser la causante de su estado de ánimo. “Es un caballero y creo que está siendo como él es, bravo por él”, dijo.