Carlota Corredera explica cómo afronta la separación del padre de su hija de 9 años

Son momentos difíciles para Carlota Corredera y su familia. La presentadora anunció su separación de su marido después de doce años de matrimonio y una niña en común. "Carlos y yo ya no somos pareja pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija, menor de edad, por lo que pedimos el máximo respeto y protección para ella en estos momentos tan delicados", anunció a través de un comunicado.

© carlotacorredera

Varios días después del anuncio de su separación, la presentadora ha hablado sobre su futuro y lo ha hecho con el mayor optimismo. "En una vida, caben muchas vidas. Siempre hacia adelante. Gracias infinitas a mi red, lo sois todo para mí. Y gracias por todo vuestro cariño, me llega y me atraviesa", es el mensaje que ha querido dedicar a todos los que le han apoyado y ayudado tras el revuelo que ha suscitado su ruptura. La periodista gallega acompaña estas líneas de una foto suya mirando al mar durante un bonito atardecer en la que deja entrever una media sonrisa ante todo lo bueno que le queda por vivir. Porque si algo tiene claro, pese a lo dolorosa que puede llegar a ser una separación, es que aquí no se acaba todo y su pensamiento está vivir la vida mirando siempre hacia delante.

© carlotacorredera Carlota con su única hija, Alba

Carlota Corredera y Carlos de la Maza han emprendido caminos diferentes después de once años juntos y una niña en común, Alba, de 9 años, por la que han pedido respeto y a la que quieren proteger y velar por su bienestar tras anunciar su separación. La expareja se conoció en Sálvame en el año 2011 cuando ella dirigía el programa y él era uno de los cámaras. Después de un tiempo de relación, se casaron el 15 de junio de 2013 en una boda oficiada por José Javier Vázquez y con sus compañeros Terelu Campos, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño o la recordada Mila Ximénez como testigos. Dos años después nació su hija Alba, una niña muy deseada que vino al mundo el 22 de junio de 2015 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ahí terminó su sueño de ser mamá, ya que la autora de Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud contó que no iba a volver a tener más hijos biológicos porque en el último mes de embarazo tuve riesgo de preeclampsia y los médicos se lo desaconsejaron.

© GTRES Boda de Carlota Corredera y Carlos de la Maza en 2013

Carlota Corredera fue uno de los rostros habituales de Mediaset. Después de su salida de Sálvame se dedicó a su podcast Superlativas, por el que han pasado muchos de sus compañeros de profesión, y colabora en las tardes de Radio Nacional de España. Hace unos meses la presentadora contó que estaba trabajando en un documental que le ilusionaba muchísimo. "Cuando pueda lo contaré, pero es un tema que me preocupa mucho y sobre un tema en el que estoy muy implicada", señalaba sobre este proyecto que iba a ser producido por Alalba Aaudiovisual, la productora que fundaron ella y su exmarido en 2021 y de la que ambos son administradores.