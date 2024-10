El beso en la frente de Ilia Topuria al rey Juan Carlos que se ha hecho viral

Ilia Topuria (27 años) sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del deporte. El campeón mundial de peso pluma de la UFC (Ultimate Fighting Championship) ha revalidado su título tras dejar KO a Max Holloway en el tercer asalto. Un combate de lo más emocionante que ha tenido lugar en el estadio Etihad Arena de Abu Dabi. Hasta allí se ha desplazado el rey Juan Carlos, que tiene su residencia fijada en la capital de los Emiratos Árabes desde el verano de 2020, así como su nieto Felipe de Marichalar.

© Getty Images

Tras alzarse con la victoria, el conocido como ‘El Matador’, de origen georgiano pero de corazón español (no tiene la doble nacionalidad porque no existe un acuerdo entre ambos Estados que lo permita), no ha dudado en acercarse hasta el asiento en primera fila ocupado por el padre del rey Felipe VI. El luchador se ha mostrado muy agradecido por el apoyo que le ha brindado el anterior jefe de Estado en esta noche tan especial y no ha dudado en mostrarle su afecto con un apretón de manos y un cariñoso beso en la frente. Un gesto espontáneo que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

Una reacción fruto de los nervios y la emoción del momento. “La verdad que me ha sorprendido mucho verlo, estaba tan excitado del subidón que le daba un beso a cualquiera”, ha confesado Topuria con una sonrisa en la cara ante los micrófonos de EuroSport.

© Eurosport.es

Topuria ha estado acompañado en este nuevo triunfo por un nutrido grupo de amigos, entre ellos rostros muy conocidos como el futbolista sevillano Sergio Ramos, las creadoras de contenido Marta Díaz, Laura Escanes y Violeta Mangriñán, el cantante Omar Montes y el influencer ruso Hasbulla. Por supuesto, tampoco han faltado su chica, Georgina Uzcategui, y su hijo mayor, Hugo, sus mayores fans. Junto a todos ellos celebró en el vestuario al ritmo de la canción El Mariachi.

© giorginauzcategui

© giorginauzcategui

El dulce momento personal y profesional de Ilia Topuria

Ilia Topuria es imbatible en la UFC. Tras este combate, puede presumir con orgullo de tener un palmarés perfecto con 16 victorias y 0 derrotas. Su siguiente rival será el australiano Alexander Volkanosvski, al que arrebató el cinturón de campeón mundial.

© Getty Images

Más allá del cuadrilátero ha probado suerte en el mundo empresarial con bastante éxito. Entre sus negocios destaca la firma de ropa ‘El Matador’ con camisetas y gorras; y la empresa de telecomunicaciones vinculada a la salud y el deporte KEIO Mobile, que ofrece servicio de móvil y fibra así como una aplicación fitness con acceso VIP a gimnasios y entrenadores personales. Además, es accionista de Oblak Caps.

© giorginauzcategui

La vida también le sonríe en el terreno personal. El pasado mes de julio, el deportista se convirtió en padre por segunda vez de una niña junto a la empresaria venezolana Georgina Uzcategui. Una pequeña que ha sido el broche de oro a una historia de amor que comenzó a principios de 2023. Cabe recordar que Topuria tiene otro pequeño, llamado Hugo, de cinco años, nacido de una relación anterior.