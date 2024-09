Ilia Topuria, millones dentro y fuera del octágono: todos los negocios del campeón mundial de la UFC más allá del deporte

No cabe duda de que Ilia Topuria se ha convertido en uno de los personajes de moda en este 2024. Su victoria el pasado 17 de febrero, en Los Ángeles, le valió para conquistar el campeonato del mundo de peso pluma de la UFC, máxima división de las artes marciales mixtas. Su ascenso hasta la cima, sin embargo, no ha sido fácil. Las grandes victorias tienen en común haber partido de un fracaso que fraguó un camino empedrado que terminaba en la cumbre más alta. Y esto, ley natural del triunfo, también lo ha conocido de primera mano la superestrella de moda, que ha pasado de ser un completo desconocido para la mayoría a ser uno de los deportistas más admirados dentro de nuestras fronteras en apenas dos años. Es un valor en continuo ascenso. Un empresario enfocado en el deporte y un deportista con visión de negocio.

© GETTY IMAGES

“Si tengo que hacer una inversión, todo el dinero que gano lo invierto en mi. No invierto en nada que no conozca y donde no tengo control"

Pese a que no se puede saber con exactitud el dinero que ha ganado hasta el momento a lo largo de su carrera, el luchador hispano-georgiano ha hablado de ello públicamente en más de una ocasión. En el podcast Webpositer Agency, reconoció haber ganado “entre 1.000.000 y 1.500.000 euros” desde que ingresó en la UFC en octubre de 2020. En tono más desenfadado, durante una entrevista en La Resistencia, desveló que gana “entre 60.000 y 100.000 euros al mes”. Lo cierto es que, en su todavía carrera deportiva, ya ha amasado una importante fortuna. Solo por conseguir el título de campeón del mundo de la UFC, se embolsó cerca de 500.000 euros, acumulando unos 2 millones. “Si tengo que hacer una inversión, todo el dinero que gano lo invierto en mí. No invierto en nada que no conozca y donde no tengo control. A mí me gusta invertir en mi marca”, explicaba recientemente. Y sobre su faceta como emprendedor e inversor, decía: “Obviamente el dinero es superimportante, es lo que nos motiva hacia todo, porque yo le tengo que llevar comida a mi hijo. Mi hijo no se va a comer mi legado, mi fama o mis medallas”.

© GETTY IMAGES

Su negocio más conocido es la marca de ropa que lleva su sobrenombre, 'El Matador'. Por el momento, hay camisetas y gorras a partir de 30 euros. También ha entrado en el accionariado de la empresa Oblak Caps, capitaneada por el emprendedor José Luis Sena, de la que primero fue embajador. Sin embargo, el gran proyecto de Topuria se estrenó hace unos meses. Es una empresa de telecomunicaciones vinculada a la salud y el deporte, KEIO Mobile, con la que, además de dar servicio de móvil y fibra, ofrece una aplicación de fitness con entrenador personal incluido, acceso VIP a gimnasios y un canal de deporte con contenido exclusivo. Topuria ha pensado en esta novedosa propuesta para que “en lugar de ofrecerle a la gente entretenimiento para que se queden en casa y tengan plataformas de bienestar y desarrollo personal”.

También está trabajando de representación de luchadores, en un centro de alto rendimiento para deportes de contacto y en una fundación

© GETTY IMAGES

Tiene más ideas en mente. Se sabe que está trabajando en una agencia de representación de luchadores y en un centro de alto rendimiento para deportes de contacto. Además, pronto verá la luz una Fundación infantil mediante la que ayudará a niños y jóvenes desfavorecidos a través del entrenamiento y, desde hace unos meses, está en conversaciones con Gerard Piqué para crear una promotora que se encargue de organizar los combates en territorio nacional. Detrás de todo esto estaría Kosmos, la empresa con la que el exfutbolista gestiona sus negocios.

Topuria está estudiando a distancia Finanzas en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

También lleva tiempo participando activamente en las conversaciones para traer un evento de la UFC. Tanto Topuria como el CEO de la empresa, Dana White, ya hablan abiertamente de la posibilidad de celebrar un combate histórico en el Santiago Bernabéu a finales de 2024. El luchador retó a McGregor, aunque finalmente peleará con Max Holloway el próximo 26 de octubre: “El objetivo es llenar un estadio de 80.000 personas”.

© Getty images

El último gran logro de Topuria fuera del octágono ha sido, sin embargo, en la gran pantalla. Como explica Filmax a través de un estudio de ComscoreMoviesSpain, su primera película-documental, Topuria: Matador (ya prepara la segunda, tal como confesó a MARCA) logró ser la película española más vista de la taquilla en su estreno en más de 180 cines de España, situándose en el top-3 total... solamente por detrás de Bitelchus Bitelchus y No hables con extraños. Unos fantásticos resultados que demuestran el creciente interés que han despertado las artes marciales mixtas en nuestro país, coincidiendo con el boom que ha provocado su título mundial. Embarcado en una irrefrenable y prometedora aventura profesional, Topuria no pierde de vista su formación. De hecho, cuenta que está estudiando a distancia Finanzas en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).