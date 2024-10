No te pierdas a Colin Farrell, irreconocible en su papel de archienemigo de Batman

Imprescindibles

El pingüino: Colin Farrell, irreconocible como el archienemigo de Batman

Si estás planteándote ver El pingüino, no lo hagas por los motivos inade­cuados. No esperes que salga Batman ni un tratamiento demasiado apegado a los cómics de DC. Pero si no lo haces finalmente, te estarás perdiendo una de las mejores series del año. Protagonizada por Colin Farrell, que este año está viviendo una especie de reinvención en las series, con esta y con la fantástica Sugar, El pingüino coge como figura principal al conocido villano de Batman (al que ya vimos encarnado por Danny DeVito en Batman vuelve, de Tim Burton) y construye con él una especie de Los Soprano con toques del universo del "superhéroe murciélago" lleno de giros de guion y con un ritmo trepidante. Tras la muerte de su jefe, Carmine, capo de la mafia en Gotham, hay un vacío de poder que Oz Cobb, el Pingüino, intentará llenar, procurando ganarse el respeto de todos. Para ello forma un extraño vínculo personal y de negocios con la inteligente e intrigante Sofia, hija de Carmine, que acaba de salir de prisión. Farrell está acompañado por un elenco sólido en el que destaca Cristin Milioti (a la que vimos en la preciosa romcom Palm Springs), y, a pesar de estar maquillado hasta ser irreconocible, es capaz de dotar al implacable Cobb de humanidad y ternura cuando es necesario.

Nos encanta por...Ser una serie muy completa de forma y fondo.

Te gustará si eres...Fan de los superhéroes y de Los Soprano.

Dónde verla: Max

Estrenos de la semana

La última noche en tremor (Intriga)

Un compositor en crisis se retira a un pueblo del norte para terminar su última obra. Los únicos vecinos son un matrimonio que vive en la casa de al lado. Después de un accidente durante una tormenta, el músico comienza a tener visiones terroríficas sobre sus vecinos. El director Oriol Paulo nos trae una serie de intriga protagonizada por Javier Rey, Ana Polvorosa y María Castro.

La veremos porque... Las películas y series de Paulo, llenas de giros sorprendentes, son muy entretenidas.

Dónde verla (25/10): Netflix

Before (Thriller)

Billy Crystal, al que conocemos más por sus papeles en comedia y como presentador de los Oscar, protagoniza esta serie de misterio sobrenatural sobre Eli, un psiquiatra que tiene que tratar a un niño que muestra una conexión inquietante con su propio pasado. A medida que Eli intenta ayudar a Noah, su misterioso vínculo se profundiza.

La veremos porque... Queremos ver qué tal se le da a Crystal este cambio de registro.

Dónde verla (25/10): AppleTV+

Alice & Jack (Romántica)

El pelirrojo Domhnall Gleeson —que nos enamoró en Una cuestión de tiempo— y Andrea Riseborough (nominada al Oscar el año pasado por To Leslie) encarnan en esta serie a una pareja de amantes a lo largo de 16 años, con sus altibajos y sus imperfecciones. La serie está dirigida por Victor Levin, productor de series geniales como Mad Men y Loco por ti.

La veremos porque... ¿A quién no le gusta una serie romántica?

Dónde verla (29/10): Filmin

Descubrimos a...Alba Planas

Este año ha sido el de su espectacular confirmación como actriz en su papel de Hildegart Rodríguez, en la película La virgen roja, de Paula Ortiz .

. Debutó en 2017 en un episodio de la serie Centro médico (Atresplayer), pero su revelación llegó en 2018 con El árbol de la sangre, de Julio Medem. También la hemos podido ver en Skam España (Movistar+) y en la estupenda Días mejores (Prime Video).

Su plan b, si no le salía bien lo de ser actriz, era estudiar Ciencias Políticas.

© ATRESPLAYER La puedes ver en ¿A qué estás esperando (atresplayer)

No le gustan las RR. SS. Dice que "provocan mucho ruido en la cabeza" e intenta alejarse de ellas. Prefiere los comentarios de tú a tú.

Dice que "provocan mucho ruido en la cabeza" e intenta alejarse de ellas. Prefiere los comentarios de tú a tú. Le gusta mucho el arte. Dibuja y hace viajes con amigos para visitar "templos" del arte como el MoMA, en Nueva York o Italia. También escribe con frecuencia.

Nos enamoramos con este romance inspirador y rejuvenecedor

Una aventura en Marruecos (Romántica)

Una novelista recluida llega a un prestigioso retiro de escritores en Marruecos con la esperanza de que el entorno remoto le ayude a superar su bloqueo creativo. Allí conoce a un joven, y lo que comienza como una simple relación se convierte en un embriagador romance que cambiará su vida. Protagonizada por Laura Dern —Parque Jurásico o Big Little Lies— y Liam Hemsworth —el hermano pequeño de Chris—, está dirigida por la guionista Susannah Grant (Creedme).

La veremos porque...Vamos a disfrutar con esta historia de amor en ambiente exótico.

Dónde verla: Netflix

La favorita de...Marta Hazas y Javier Veiga

«No somos de ver ficción por separado y para eso hay que discutir», ríen

Como pareja en la vida personal y en la profesional, Marta Hazas y Javier Veiga forman un tándem de éxito. Se conocieron en el rodaje de Muertos de amor, en 2012 —se casaron el 1 de octubre de 2016—, y desde entonces han sido muchos los proyectos en el teatro y también en la pequeña pantalla, confirmando que juntos funcionan, aunque precisamente parte de ese triunfo se deba a que cada uno tiene, además, su propia carrera independiente del otro. "Tenemos muchas aficiones, gustos e incluso manías que compartimos y eso hace más fácil muchas cosas. Nos parecemos, y eso es gran parte del por qué nos llevamos bien", nos contaban en ¡HOLA! "En general, nos suelen gustar los mismos planes. Solemos llegar a acuerdos y si no, lo negociamos, como para ver las series", nos cuenta la actriz. "No somos de ver ficción por separado y para eso hay que discutir", ríe él. Entre sus títulos favoritos de los últimos meses están Samurái de ojos azules, un anime que se puede ver en Disney+ y "que ha sido todo un descubrimiento, un flechazo, muy bonita". "Cuando la vimos, veníamos de ver El encargado, que nos había encantado". Otra de las series que les ha conquistado es Shogun, la última gran triunfadora de los Emmy, con 18 premios, batiendo el récord de galardones conseguidos en una sola temporada.

Shogun (Drama histórico)

El drama que arrasó por sorpresa en los recientes Emmy con 18 estatuillas sigue el choque de dos hombres de diferentes mundos y una misteriosa samurái: John Blackthorne, un intrépido marinero inglés que naufraga en Japón; Lord Toranaga, un astuto y poderoso daimyo en conflicto con sus rivales, y Lady Mariko, una mujer de habilidades invaluables, pero lazos familiares deshonrosos, que debe demostrar su valor y lealtad.

Dónde verla: Disney+