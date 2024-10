¿Qué pasó con los hijos de Andrés Pajares que tuvieron tanto éxito en la década de los 2000?

Andrés Pajares regresó a la televisión este lunes, 21 de octubre, de la mano de David Broncano. Nada más entrar en el plató de Televisión Española, situado en el Teatro Príncipe Gran Vía, el humorista se ganó al público, al presentador y a todos aquellos que le estuvieron viendo desde casa. A sus 84 años, el cómico se encuentra alejado del foco mediático, disfrutando de la privacidad, centrado en su mujer, Juana Gil -quien aparece en su vida en 2010 y con quien se da el 'sí, quiero' ante notario en 2019 en un enlace secreto e íntimo - y volcado en sus tres hijos. Pero, ¿qué ha sido de Mari Cielo, Eva y Andrés Burguera?

© GTRES

© GTRES

Andrés Burguera

Andrés Burguera es el hijo mayor de Andrés Pajares. El primogénito del actor y presentador apareció en los medios por última vez en la ceremonia de entrega de Medallas de la Comunidad de Madrid de 2023. Acudió para arropar a su padre, ya que recibió la Medalla de Plata por su trayectoria profesional. Un acto en el que contó que estaba muy unido a su familia a pesar de que había pasado una época más distanciados: "Pues a día de hoy sí porque con mi hermana hablo a menudo... estamos unidos. Es una historia con final feliz. Estamos viviendo momentos felices, él está ya en un estado en el que tenemos que estar con él y darle mimos y apoyarle".

© @a.burguera_

© @a.burguera_

El hijo de Pajares comenzó su carrera profesional siguiendo los pasos de sus padres. En 1981 participó en la película Todos al suelo; en 1990, en la obra de su padre, El extranjero. De hecho, este mismo año participó en su primera obra en inglés en el teatro alternativo del Actors Studio de Manhattan en Nueva York. En esta misma ciudad vivió uno de los acontecimientos más sonados de su vida, ya que mientras estudiaba, le confundieron con el asesino del diseñador Gianni Versace. Tras varios papeles, ingresó en 1998 la Sociedad de Actores e Intérpretes de España, AISGE, como actor secundario. También trabajó como modelo siendo la imagen de una conocida marca de gafas de sol y como copresentador y colaborador de programas de televisión como Noche de fiesta. En la actualidad, poco se sabe de su vida, más allá de que es auxiliar de vuelo de Iberia, que le encanta viajar y practicar deporte.

© @a.burguera_

© @a.burguera_

Mari Cielo Pajares

Mari Cielo Pajares nació en Madrid el 30 de mayo de 1976. Nacida de una pareja de artistas, comenzó a escribir de joven sus primeros guiones inspirados en los géneros de terror, misterio y ciencia ficción. En 1997, publicó su primer libro de poesía romántica, Vuelve, inocencia, y en 2021 el último, 13 curvas, cuya trama se basa en trece historias que mezclan lo real con lo fantástico en clave de psicothriller. La hija del cómico también quiso seguir los pasos de sus padres en la interpretación y tras estudiar en la Escuela de Cine de Málaga, participó en la dirección de la obra de teatro, Nadie es perfecto, tuvo un papel Styx, El oro de Moscú y Torrente, en colaboración con Santiago Segura, y en el cortometraje, Fumar puede matar.

© GTRES

En 2017, la vida de Mari Cielo se frenó en seco. Su salud se vio debilitada y sufrió una trombosis en la yugular que le provocó parálisis facial y atrofia muscular, algo que derivó en una importante pérdida de peso. Cuando parecía que conseguía ver la luz y salir del túnel, solo unos meses después, fue atropellada por un coche en Barcelona. Un accidente que le provocó la rotura del coxis, doce puntos en la cabeza, varias quemaduras de grado alto y numerosas contusiones. Un golpe que por suerte, solo se quedó en un susto, aunque tuvo que permanecer varios meses en reposo para recuperarse del todo: "Ayer me peleé con un coche y parece que ganó él. Contenta de poder contarlo", publicaba ella misma en sus redes sociales a los pocos días para tranquilizar a sus seguidores.

© mcpajares

Tras una época complicada tanto a nivel personal como profesional, en la que decidió irse a vivir a Los Ángeles durante dos años, la suerte le sonrió a su regreso a España y conoció al artista islandés Heidar Arnason, con quien ha formado una preciosa junto a los tres hijos de este. "Es una persona que ponga problemas con nada. Es un amor. Yo necesito admirar a mi pareja y a él le admiro porque es un padre ejemplar. Es el padre que todo el mundo hubiera querido en su vida. Es bestial. Ahora tengo cuatro hombres en mi vida. Soy madre, porque ahora lavo dientes, hago desayunos, paso horas en el parque, me he echado muchas tareas y no sabía muy bien cómo hacerlas". Sus últimas apariciones televisivas fueron en 2020, cuando acudió como colaboradora en Supervivientes 2020: Tierra de Nadie y posteriormente, participó en el mes de noviembre en el programa La casa fuerte 2.

© Gtres

Tras dos años sin apenas noticias de Mari Cielo, que en la actualidad vive en Marbella, ha vuelto al foco mediático para presentar su nuevo trabajo, Óleo. Tal y como ha contado en una reciente entrevista con Diez Minutos, este libro "es mi niño, aunque escribí su guion para cine con 19 años. Ahora, con 48, estoy presentándolo en novela y te diré que es el favorito de mi padre".

© GTRES

Eva Pajares

Eva es la más desconocida del mito de la televisión de los años 90. Fue en 2003 cuando Andrés sorprendía al país al presentar a su nueva hija biológica, fruto de su relación con una bailarina. Eva, en ese momento tenía 31 años y guardaba un gran parecido con su padre, quien anunciaba muy emocionado: "Para mí es un placer presentar a mi hija biológica que está aquí a mi lado y que no conocíais. Se llama Eva, tiene 31 años y no quiere, como yo, que por ser hija de una persona popular pueda manipularse de mala forma esta noticia. Es de agradecer a la familia que ha criado durante 31 años, aun sabiendo que yo era padre biológico de ella, circunstancia que yo desconocía hasta hace poco tiempo, no haberme molestado en todos estos 31 años. Todo ha sido una historia hermosa y romántica. La casualidad y Dios han querido que nos conozcamos hace poco tiempo. Hoy soy un hombre más feliz que antes". Desde ese momento, se vuelven inseparables y acuden a todos los sitios juntos aunque en la actualidad poco se sabe de su vida.

© Gtres