Andrés Pajares cuenta cómo fue su encuentro con la reina Sofía en su inesperado regreso a la televisión

A sus 84 años, Andrés Pajares ha regresado a la televisión. El cómico, uno de los rostros más conocidos del cine español, ha acudido al programa de La Revuelta después de escribir a David Broncano para "promocionar un reciente estreno". Y entrecomillamos estas palabras porque, a mitad de la entrevista, el presentador desveló que el actor y director le había colado una mentira para acudir al espacio de Televisión Española, ya que el libro que había llevado lo publicó en 2019. Un instante en el que las carcajadas han inundado el teatro Príncipe Gran Vía. Además, durante la hora que ha estado en el plató, las risas han sido constantes, mientras que repasaba los mejores momentos y las anécdotas más divertidas de su vida.

© larevuelta_tve

A las 21:40 ha dado comienzo la entrevista de David Broncano con Andrés Pajares, que nada más sentarse en el sofá, ha empezado a hablar sobre su trayectoria. "Yo también trabajé en TVE. En directo hice las campanadas y me vieron más de 30 millones de personas. Después de eso, llegué a casa pensando que era importante, pero qué difícil son luego las cosas", comenzaba explicando. También ha hablado de que pasó de hacer chistes y ser un cómico, a protagonizar la película ¡Ay, Carmela!, con la que recibió un Goya a Mejor Actor en 1991: "Creo que hice un buen trabajo y el trío nominados éramos Antonio Banderas, Imanol Arias y yo. Y salió el chache. Casi me da algo. Es más difícil hacer reír que llorar", ha explicado entre risas. Además, con este filme también recibió el premio al mejor actor del festival de Montreal: "En Canadá también soy famoso".

© larevuelta_tve

Pajares es una de las figuras más reconocidas de la pantalla nacional, pasando por el cine con éxitos como Los extremeños se tocan, Los bingueros y El currante, entre muchos otros. Pero desde hace unos años, el actor y director está alejado del foco mediático, disfrutando de la privacidad y volcado en sus hijos - Mari Cielo, Eva y Andrés - y en su mujer, Juana Gil, quien aparece en su vida en 2010 y con quien se da el 'sí, quiero' ante notario en 2019 en un enlace secreto e íntimo. Pero ha querido volver a pisar un plató de televisión para hacer un repaso de su trayectoria. Por ello, a los pocos minutos de comenzar la entrevista, ha desenfundado un libro de fotografías lleno de recuerdos, como su primera nómina: "Mi primer sueldo fue en Rayo Madrid, lo que ahora es la Cadena Ser. Gané 25 pesetas".

© La Revuelta, TVE

© larevuelta_tve

Entre las fotografías que iba enseñando con numerosos rostros conocidos, ha destacado una instantánea en blanco y negro con doña Sofía. Un instante que ha llamado la atención de Broncano: "Aquí era todavía Princesa, ¿no? Y aparece riéndose". A lo que el humorista ha contestado que con él, se reía mucho: "Quería que presentara un espectáculo en el Teatro de la Zarzuela. Y yo le dije que es que me quedo afónico por nada y que no podía porque iba sin dormir. Y ella me dijo que fuera tranquilo y que me ponía una ambulancia. Pusieron una ambulancia para que estuviera tumbado. Fui a actuar en ambulancia. Se rio mucho conmigo".

© larevuelta_tve

Tras reivindicar la profesión de humorista, ha hecho referencia al actor de quien tiene más envidia, Antonio Resines: "¿No ha venido hoy? A este le tengo una manía...", comentaba ante el asombro de todos. "Envidia", ha corregido más tarde tirando de ironía. También ha explicado, el actor, director, guionista y director teatral que antes de ser cómico, "era vendedor de corbatas en El Corte Inglés". Entre risas, el actor, que ha trabajado en más de 40 películas, también ha desvelado cuánto dinero le han generado sus derechos de imagen durante el último año: "¡Aquí está el cheque, 10,60 euros!". El veterano de la televisión no dudó en tomárselo con humor mientras mostraba el cheque en directo y añadía que "no tiene gracia, pero es la verdad". Antes de marcharse, y respondiendo a las preguntas clásicas de La Revuelta, le dijo a Broncano que su cuenta bancaria está "entre los diez euros y menos 500.000".